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وزير الطاقة: تراكم مديونيات الوقود على شركة الكهرباء على مدار 40 عام

Time منذ ساعة
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وزير الطاقة: تراكم مديونيات الوقود على شركة الكهرباء على مدار 40 عام

الرياض (صدى):
كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تراكم مديونيات على شركة الكهرباء قيمة الوقود على مدار 40 سنة .

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء أن هناك تخطيط لإعادة ترشيد المنظومة القائمة حالياً وبناء منظومة حديثة وإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع التوجه المستقبلي .

وأضاف أنه لن يتم توصيل برميل واحد لمحطة كهرباء إلا إذا كانت نائية يصعب وصول الغاز إليها أو لا تتوفر بها محطة طاقة شمسية أو تكون المحطة مزيج من إستخدام الطقة المتجددة وإستخدام النفط الخام أو زيت الوقود ، وفقاً لـ " أرقام " .

وكانت السعودية للكهرباء قد وقعت إتفاقية مع وزارة المالية لتحويل صافي الإلتزامات المالية المستحقة والبالغة 167.9 مليار ريال إلى آداه مالية ثانوية بأجل غير محدد قابلة للإسترداد وبهامش ربح ثانوي 4.5 % ، وفي حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية يستحق دفعه .

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أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
من ( مخرج 33 ) الى ( مخرج 24 ) تحس انك داخل سباق رالي مو طريق عام لتهور بعض السائقين الشباب والله اني على اعصابي لين ما اوصل لبيتي في ظل عدم وجود الدوريات السرية كما بالسابق مع الاسف ما نشوفها إلا بالسناب الأمني فقط .
نجاة محمد
احتمال ما يعرفون العوم و جزاة الله كل خير لانقاذة الفتاة
Fdhjhzdij
والله لو انو الاسطورة ملك البوب مايكل جاكسون ههههههه هذا طعمية صعيدي معفن حديث النعمة
🚴‍♀️
٢٠٠ صيني يتفرجون...؟ لانهم صيني مغشوش يغرق مع الماء 😂😂😂
نجاة محمد
اشكرك انا خلاص تعبت الرد علي ناس مو قادرة تفهم لذك لن ارد

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