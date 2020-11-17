شاهد.. مقتنيات أثرية تاريخية تراها لأول مرة في متحف خاص بالرياض

الرياض (صدى):
حرص المواطن خالد الحمدان على إنشاء متحف بالرياض يجمع المقتنيات الأثرية القديمة، وجعل من التراث النجدي النصيب الأكبر منها، حيث بني بأسلوب تراثي عمراني قديم.
ويتكون المتحف من طابقين وبه 12 قاعة، وبني على الطراز النجدي القديم، ووصل عدد زواره هذا العام لأكثر من 7 آلاف زائر.
ويضم المتحف أكثر من 25 ألف قطعة نجدية تنوعت ما بين سيارات تراثية وأسلحة وعملات معدنية بعضها يرجع إلى عصر ما قبل الإسلام، كما أن أحد الأسلحة المعروضة في المتحف يعود للملك سعود، كما ظهر بعض منها في فيلم "ولد ملكاً" الذي يتناول جانباً من حياة الملك فيصل.