وظائف صحية شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر أكثر من 10 وظائف صحية شاغرة بالطائف وجازان.
وأوضحت الخدمات الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أشعة علاجية، استشاري طب طوارئ، طبيب نائب مسالك بولية، طبيب نائب أول طب أسرة، طبيب نائب أول أشعة، طبيب نائب أمراض باطنية، طبيب نائب علم الأمراض، طبيب مقيم (3 وظائف)، طبيب عام (3 وظائف).
وقالت أن مكان العمل مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف (مستشفى الهدا)، فيما التقديم بدأ اليوم الثلاثاء وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .