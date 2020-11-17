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"المسند" يحذر من الكشتة الخميس وحتى السبت المقبل

Time منذ 50 دقيقة
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"المسند" يحذر من الكشتة الخميس وحتى السبت المقبل

الرياض (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء استقرار حالة الطقس بشكل عام .

وقال " المسند " في حسابه الرسمي على " تويتر " أن الطقس بشكل عام مستقر عدا منطقتي عسير وجازان ، إذ تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء منهما .

وأضاف أن بعض مناطق المملكة في إنتظار الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم والتي قد تبدأ ليلة أو يوم الجمعة القادمة .

وحذر " المسند" من السفر أو الكشتة أو مناسبة خارجية يوم الخميس وحتى السبت المقبل ، موضحاً أن الأجواء تكون غير مستقرة بالتزامن مع الحالة المطرية الثالثة .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نعم القط، والدجاج البلدي،بعد حفظ الله،حارس أمين ضد الحشرات والفئران حتى الثعابين والجرذان..
ابن حزم
أسأل له الهداية والصلاح
الراقي=-=
كلام فاضي وليس له أساس علمي أو طبي ولكنها مجرد اجتهادات
ابن حزم
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
لله درك يا الهلال العالمي ورابع العالم وبطل أطول دوري إستثنائي بأرقام تسجل للتاريخ وأعلى ريكورد في الدوري السعودي بمجموع أهداف ونقاط يحققها الزعيم كأول نادي يكسر الحاجز.. وبالنسبة لأخواننا الفقراوية نسأل الله السلامة لهم ومن حرف إلى دحديره مثل ترتيبكم الواقعي في الدوري بدون دفع رباعي وسداسي + خليلوه وشلة زميره وابو صياح..!! مهما سويتو فلن تكونوا مثل الهلال العالمي يبنو قرنبع وخلوكم في صياحكم ومكاتبكم والضجك على جمهوركم المسكين إلي كل يوم وهو يسمع جعجعه فقط علشان تضللوهم من خروجكم الأحمق من أسهل بطولة دوري ابطال أسيا وبعشرة لاعبين حشركم بيروزي ووقفتو أهم لاعب عندهم بصياحكم قبل المباراة.؟! ولكن أنقلب السحر على الساحر يا مصخرة أسيا يا الحالميين..!! نادي تشليح

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