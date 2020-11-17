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ضبط 74 ألف مستحضر بيطري مخالف وإغلاق ثلاث منشآت

Time منذ ساعة
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ضبط 74 ألف مستحضر بيطري مخالف وإغلاق ثلاث منشآت

الرياض (صدى):
تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط أكثر من 74 ألف مستحضرًا بيطريًا مخالفًا بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، يتاجر بها مجموعة من الوافدين، وذلك عقب جولات تتبع وتقصي استمرت نحو شهرين.

وأغلقت "الغذاء والدواء" مستودعين ومصنعاً في المنطقة الشرقية تتاجر بتلك المستحضرات البيطرية المخالفة ومجهولة المصدر، وغرمتها 781 ألف ريال، كما أحالت الوافدين المخالفين إلى الجهات المختصة.

كما ضبطت خلال تلك الجولات 74.010 عبوات من المستحضرات البيطرية تمثل 251 منتجًا، مع رصد 30 مخالفة فيها، بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية وبلديات المنطقة والهيئة العامة للجمارك.

وتضمنت المنتجات المضبوطة 54.173 عبوة من المستحضرات البيطرية المخالفة في مستودع غير مرخص، و6032 منتجاً جاهزاً من المستحضرات البيطرية و50 ألف عبوة فارغة في مصنع غير مرخص، و1777 مستحضراً بيطرياً في مستودع آخر غير مرخص، مع 12.037 عبوة من المستحضرات البيطرية في ثلاث شقق سكنية بالدمام والجبيل.

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واضح*** وصريح***
نعم القط، والدجاج البلدي،بعد حفظ الله،حارس أمين ضد الحشرات والفئران حتى الثعابين والجرذان..
ابن حزم
أسأل له الهداية والصلاح
الراقي=-=
كلام فاضي وليس له أساس علمي أو طبي ولكنها مجرد اجتهادات
ابن حزم
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
لله درك يا الهلال العالمي ورابع العالم وبطل أطول دوري إستثنائي بأرقام تسجل للتاريخ وأعلى ريكورد في الدوري السعودي بمجموع أهداف ونقاط يحققها الزعيم كأول نادي يكسر الحاجز.. وبالنسبة لأخواننا الفقراوية نسأل الله السلامة لهم ومن حرف إلى دحديره مثل ترتيبكم الواقعي في الدوري بدون دفع رباعي وسداسي + خليلوه وشلة زميره وابو صياح..!! مهما سويتو فلن تكونوا مثل الهلال العالمي يبنو قرنبع وخلوكم في صياحكم ومكاتبكم والضجك على جمهوركم المسكين إلي كل يوم وهو يسمع جعجعه فقط علشان تضللوهم من خروجكم الأحمق من أسهل بطولة دوري ابطال أسيا وبعشرة لاعبين حشركم بيروزي ووقفتو أهم لاعب عندهم بصياحكم قبل المباراة.؟! ولكن أنقلب السحر على الساحر يا مصخرة أسيا يا الحالميين..!! نادي تشليح

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