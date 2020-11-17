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"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1655
"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الإتصالات " اس تي سي " عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وفقاً للتفاصيل التالية :

1- محلل ادارة المعرفة :

- بكالوريوس في إدارة الأعمال ، هندسة .

- لا يشترط الخبرة أو خبرة عامين .

- طبيعة الخبرة NIA .

2- محلل تسويق ، علاقات عامة :

- بكالوريوس في إدارة الأعمال ، التسويق ، علاقات عامة .

- خبرة في ابحاث السوق أو التسويق الرقمي او الإعلان والعلاقات العامة أو مجالات تسويق أخرى .

- خبرة عامين أو بدون خبرة .

3- أخصائي تطوير أعمال :

- بكالوريوس في إدارة الأعمال، التسويق ، المبيعات .

- خبرة من 4 إلى 6 أعوام .

- شهادة ذات صلة في خدمة تكنولوجيا المعلومات او إدارة البنية التحتية .

ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نعم القط، والدجاج البلدي،بعد حفظ الله،حارس أمين ضد الحشرات والفئران حتى الثعابين والجرذان..
ابن حزم
أسأل له الهداية والصلاح
الراقي=-=
كلام فاضي وليس له أساس علمي أو طبي ولكنها مجرد اجتهادات
ابن حزم
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
لله درك يا الهلال العالمي ورابع العالم وبطل أطول دوري إستثنائي بأرقام تسجل للتاريخ وأعلى ريكورد في الدوري السعودي بمجموع أهداف ونقاط يحققها الزعيم كأول نادي يكسر الحاجز.. وبالنسبة لأخواننا الفقراوية نسأل الله السلامة لهم ومن حرف إلى دحديره مثل ترتيبكم الواقعي في الدوري بدون دفع رباعي وسداسي + خليلوه وشلة زميره وابو صياح..!! مهما سويتو فلن تكونوا مثل الهلال العالمي يبنو قرنبع وخلوكم في صياحكم ومكاتبكم والضجك على جمهوركم المسكين إلي كل يوم وهو يسمع جعجعه فقط علشان تضللوهم من خروجكم الأحمق من أسهل بطولة دوري ابطال أسيا وبعشرة لاعبين حشركم بيروزي ووقفتو أهم لاعب عندهم بصياحكم قبل المباراة.؟! ولكن أنقلب السحر على الساحر يا مصخرة أسيا يا الحالميين..!! نادي تشليح

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