"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الإتصالات " اس تي سي " عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محلل ادارة المعرفة :
- بكالوريوس في إدارة الأعمال ، هندسة .
- لا يشترط الخبرة أو خبرة عامين .
- طبيعة الخبرة NIA .
2- محلل تسويق ، علاقات عامة :
- بكالوريوس في إدارة الأعمال ، التسويق ، علاقات عامة .
- خبرة في ابحاث السوق أو التسويق الرقمي او الإعلان والعلاقات العامة أو مجالات تسويق أخرى .
- خبرة عامين أو بدون خبرة .
3- أخصائي تطوير أعمال :
- بكالوريوس في إدارة الأعمال، التسويق ، المبيعات .
- خبرة من 4 إلى 6 أعوام .
- شهادة ذات صلة في خدمة تكنولوجيا المعلومات او إدارة البنية التحتية .
ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .