إيران تتهم وزراء الحوثي بالفساد لتعيين عناصرها الجديدة المدربة

فهمي محمد (صدى):
لجأت إيران إلى اتهام وزراء الحوثي، بالفساد، لتتمكن من تعيين عناصرها، حيث أعفى السفیر الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، وزير المیاة والبیئة المھندس نبیل عبدالله الوزير، لإيھام الیمنیین بنزاھة الحوثیین، ومحاربتھم للفساد.
ويأتي ذلك تمھیدا لتعیین أحد عناصره الجديدة المدربة حديثا في إيران،رغما من أن جمیع الیمنیین يدركون كذبهم .
ويعتبرالإعفاء خطوة أولیة، جاءت بعد أقل من أسبوعین من اجتماع إيرلو بعدد من الوزراء والقیادات الحوثیة، وتوعده بتشكیلات جديدة في صفوف الحوثیین.
وكشفت مصادر أن وزير المیاه مخفي منذ زمن طويل، بسبب رغبته في الانشقاق عن الحوثیین، ووجود خلافات قائمة مع بعض القیادات وتھديداته بالھروب، لذلك تمت التضحیة به بتھم الفساد.