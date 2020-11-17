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إيران تتهم وزراء الحوثي بالفساد لتعيين عناصرها الجديدة المدربة

Time منذ 6 دقائق
Views 1144
إيران تتهم وزراء الحوثي بالفساد لتعيين عناصرها الجديدة المدربة

فهمي محمد (صدى):
لجأت إيران إلى اتهام وزراء الحوثي، بالفساد، لتتمكن من تعيين عناصرها، حيث أعفى السفیر الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، وزير المیاة والبیئة المھندس نبیل عبدالله الوزير، لإيھام الیمنیین بنزاھة الحوثیین، ومحاربتھم للفساد.

ويأتي ذلك تمھیدا لتعیین أحد عناصره الجديدة المدربة حديثا في إيران،رغما من أن جمیع الیمنیین يدركون كذبهم .

ويعتبرالإعفاء خطوة أولیة، جاءت بعد أقل من أسبوعین من اجتماع إيرلو بعدد من الوزراء والقیادات الحوثیة، وتوعده بتشكیلات جديدة في صفوف الحوثیین.

وكشفت مصادر أن وزير المیاه مخفي منذ زمن طويل، بسبب رغبته في الانشقاق عن الحوثیین، ووجود خلافات قائمة مع بعض القیادات وتھديداته بالھروب، لذلك تمت التضحیة به بتھم الفساد.

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ادعس على الطواقي انت صاحب الرقم واحد الي تبيه سوه مدري متى شيخهم قوميز بيصير هداف الدوري
نجاة محمد
اضجك بكيفك
omar
احسن هذى قرصة اذن له
أبو رياض الحربي
الله يشفيكم
ابو سعود
نفس الموديل من سنين غريبة بس هذي الموديلات فيها مشكله

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