تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب في المملكة ، مستهل تعاملات ، اليوم ، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ، إلى نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، مقابل 228.23 ريال (60.86 دولار) أمس.
كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ، إلى نحو 199.28ريال (53.14 دولار)، مقابل نحو 199.70 ريال (53.25 دولار) أمس.
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار) ، مقابل نحو171.17 ريال (45.65 دولار) أمس.
كما هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 132.85ريال (35.43 دولار)، مقابل نحو 133.13 ريال (35.50 دولار) الإثنين.