الأعداد السابقة للصحيفة

تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعتين
Views 1752
تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب في المملكة ، مستهل تعاملات ، اليوم ، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ، إلى نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، مقابل 228.23 ريال (60.86 دولار) أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ، إلى نحو 199.28ريال (53.14 دولار)، مقابل نحو 199.70 ريال (53.25 دولار) أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار) ، مقابل نحو171.17 ريال (45.65 دولار) أمس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 132.85ريال (35.43 دولار)، مقابل نحو 133.13 ريال (35.50 دولار) الإثنين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ادعس على الطواقي انت صاحب الرقم واحد الي تبيه سوه مدري متى شيخهم قوميز بيصير هداف الدوري
نجاة محمد
اضجك بكيفك
omar
احسن هذى قرصة اذن له
أبو رياض الحربي
الله يشفيكم
ابو سعود
نفس الموديل من سنين غريبة بس هذي الموديلات فيها مشكله

أخر الأخبار

إيران تتهم وزراء الحوثي بالفساد لتعيين عناصرها الجديدة المدربة
إيران تتهم وزراء الحوثي بالفساد لتعيين عناصرها الجديدة المدربة
Time منذ 6 دقائق Views 1142
تمديد فترة الانسحاب والاعتذار عن الفصل الدراسي بجامعة الإمام
تمديد فترة الانسحاب والاعتذار عن الفصل الدراسي بجامعة الإمام
Time منذ 11 دقيقة Views 1251
أسهل طريقة لعلاج مشاكل البشرة بـ " الماء المثلج "
أسهل طريقة لعلاج مشاكل البشرة بـ " الماء المثلج "
Time منذ 16 دقيقة Views 1134
الخثلان يجيب.. أيهما أفضل في تلاوة القرآن الإسراع أم التأني؟
الخثلان يجيب.. أيهما أفضل في تلاوة القرآن الإسراع أم التأني؟
Time منذ 21 دقيقة Views 1416
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 26 دقيقة Views 1426
كورونا يتسبب في تساقط الشعر
كورونا يتسبب في تساقط الشعر
Time منذ 31 دقيقة Views 1149
خسائر فاضحة يتكبدها الاقتصاد التركي بعد المقاطعة الشعبية لمنتجاته
خسائر فاضحة يتكبدها الاقتصاد التركي بعد المقاطعة الشعبية لمنتجاته
Time منذ 36 دقيقة Views 1455
بالفيديو.. سخرية من إطلالة شمة حمدان واختها
بالفيديو.. سخرية من إطلالة شمة حمدان واختها
Time منذ 41 دقيقة Views 563
إكتشاف طرق غير جراحية لعلاج الدوالي لأول مرة
إكتشاف طرق غير جراحية لعلاج الدوالي لأول مرة
Time منذ 56 دقيقة Views 1305
ترامب يطلب شن هجومًا ضد إيران وحلفاؤها
ترامب يطلب شن هجومًا ضد إيران وحلفاؤها
Time منذ ساعة Views 1987