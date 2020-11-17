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القيادة تهنئ رئيس لاتفيا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس لاتفيا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيجيلس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيجيلس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ادعس على الطواقي انت صاحب الرقم واحد الي تبيه سوه مدري متى شيخهم قوميز بيصير هداف الدوري
نجاة محمد
اضجك بكيفك
omar
احسن هذى قرصة اذن له
أبو رياض الحربي
الله يشفيكم
ابو سعود
نفس الموديل من سنين غريبة بس هذي الموديلات فيها مشكله

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