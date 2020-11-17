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البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1420
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح البنك الإسلامي للتنمية باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بمحافظة جدة وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : أخصائي إدارة المخاطر .

التخصصات المطلوبة : علاقات دولية ، إدارة المخاطر ، الرياضيات ، الإحصاء ، الإقتصاد ، أو ما يعادلها .

الشروط :

- بكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة .

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة البكالوريوس وسنتين لحملة الماجيستير ولايشترط خبرة لحملة الدكتوراه .

- إجادة اللغتين الإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .

وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة البنك أن التقديم بدأ بتاريخ اليوم الثلاثاء 2/ 4 / 1442 هـ ، الموافق 17 / نوفمبر / 2020 م ، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ادعس على الطواقي انت صاحب الرقم واحد الي تبيه سوه مدري متى شيخهم قوميز بيصير هداف الدوري
نجاة محمد
اضجك بكيفك
omar
احسن هذى قرصة اذن له
أبو رياض الحربي
الله يشفيكم
ابو سعود
نفس الموديل من سنين غريبة بس هذي الموديلات فيها مشكله

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