البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح البنك الإسلامي للتنمية باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بمحافظة جدة وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : أخصائي إدارة المخاطر .
التخصصات المطلوبة : علاقات دولية ، إدارة المخاطر ، الرياضيات ، الإحصاء ، الإقتصاد ، أو ما يعادلها .
الشروط :
- بكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة البكالوريوس وسنتين لحملة الماجيستير ولايشترط خبرة لحملة الدكتوراه .
- إجادة اللغتين الإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .
وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة البنك أن التقديم بدأ بتاريخ اليوم الثلاثاء 2/ 4 / 1442 هـ ، الموافق 17 / نوفمبر / 2020 م ، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .