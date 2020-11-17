خسائر فاضحة يتكبدها الاقتصاد التركي بعد المقاطعة الشعبية لمنتجاته

وكالات (صدى):
كشفت بيانات جديدة، تأثير المقاطعة السعودية الشعبية للمنتجات التركية، على اقتصاد تركيا حيث انكمشت صادرات قطاع الملابس الجاهزة إلى المملكة من 25.7 مليون دولار إلى 13.2 مليون دولار بنسبة 48.7 % خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأكد مصطفى جولتيب، رئيس اتحاد مصدِّري الملابس الجاهزة في إسطنبول، أن لمقاطعة السعودية الشعبية لمنتجات بلاده تسببت في ذلك، مشيرًا إلى ضرورة العمل على حل تلك الأزمة.
ويأتي ذلك بعد تفكير العديد من العلامات التجارية العالمية المصنعة للملابس في البحث عن دول تصنيع لمنتجاتها الموردة إلى السوق السعودي غير تركيا؛ للخروج من الأزمة وتعويض خسائرها.
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، قد كشف أن التجار الأتراك يبكون دمًا بسبب المقاطعة السعودية الشعبية للمنتجات التركية .
وتأثرت بالمقاطعة قطاعات أخرى، حيث انخفضت صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها بنسبة 77.44٪ من 21.3 مليون دولار إلى 4.8 مليون دولار.
في حين انخفضت صادرات الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 75.52٪ من 6.5 مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار، فيما انخفضت منتجات الفواكه المجففة بنسبة 50.37 % من 1.1 مليون دولار إلى 552 ألف دولار.
كما انخفضت صادرات الزيتون وزيت الزيتون بنسبة 70 % من 1.1 مليون دولار إلى 334 ألف دولار، وبالمثل انخفضت صادرات الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية بنسبة 56.28٪ من 5 ملايين دولار إلى 2.2 مليون دولار.
بينما انخفضت المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 15.05٪ من 21.5 مليون دولار إلى 18.3 مليون دولار، وصادرات صناعة التكييف من 6.9 مليون دولار إلى 6.3 مليون دولار بتراجع 9.11٪.
أما الصناعات الجلدية فقد انخفضت صادرات الجلود والمنتجات الجلدية بنسبة 28.48٪ من 3.4 مليون دولار إلى 2.4 مليون دولار. وانخفضت صادرات المجوهرات بنسبة 84.43٪ من 1.9 مليون دولار إلى 291 ألف دولار.
وفي قطاع الصناعات الدفاعية والطيران فقد انخفضت الصادرات بنسبة 90.43٪ من 1.1 مليون دولار إلى 109آلاف دولار.