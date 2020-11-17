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ترامب يطلب شن هجومًا ضد إيران وحلفاؤها

Time منذ ساعة
Views 1987
ترامب يطلب شن هجومًا ضد إيران وحلفاؤها

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث إمكانية مهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي، خلال اجتماع يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري.

وناقش ترامب مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة خيارات مهاجمة إيران.

وذكرت وسائل إعلام، أن المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة، بسبب خطر نشوب صراع أوسع؛ حيث قالت: "طلب خيارات.. أعطوه السيناريوهات.. وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما"، بعدما كانت الضربة ستوجه لمفاعل "نطنز" الإيراني" ولحلفاء إيران في المنطقة.

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ادعس على الطواقي انت صاحب الرقم واحد الي تبيه سوه مدري متى شيخهم قوميز بيصير هداف الدوري
نجاة محمد
اضجك بكيفك
omar
احسن هذى قرصة اذن له
أبو رياض الحربي
الله يشفيكم
ابو سعود
نفس الموديل من سنين غريبة بس هذي الموديلات فيها مشكله

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