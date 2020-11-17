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بالفيديو.. وزير الرياضة يرد على وجود "لوبيات ملونة" تتحكم في القرار الرياضي

Time منذ ساعة
Views 1637
بالفيديو.. وزير الرياضة يرد على وجود "لوبيات ملونة" تتحكم في القرار الرياضي

الرياض (صدى):
رد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على الإعتقاد الرائج بوجود "لوبيات " تتحكم في القرار الرياضي وتحابي لأندية على حساب أندية أخرى .

وقال وزير الرياضة في برنامج "في الصورة " مع الإعلامي " عبد الله المديفر " : "من اللي أنا شفته وعشته لا يوجد هذا الشيء".

وأعاد " المديفر " سؤاله قائلاً : الفكرة الموجودة أن هناك "لوبيات ملونة" تتحكم في مفاصل القرار الرياضي، ومحاباة لأندية نافذة .

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي : من الطبيعي إن إعلام أي نادي يسبب ضغط على مسؤولي الأندية ..لكن إلى اليوم أنا لم أرى أي قرار بأدلة ثبوتية أن هناك نادي يتعامل معاملة مختلفة عن الآخر .

وأكد أن هناك تعامل بكل شفافية مع الجميع مؤكداً أن هناك مجرد ترويج لهذه النظرية وأن نظرية المؤامرة موجودة في كل مكان .

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ادعس على الطواقي انت صاحب الرقم واحد الي تبيه سوه مدري متى شيخهم قوميز بيصير هداف الدوري
نجاة محمد
اضجك بكيفك
omar
احسن هذى قرصة اذن له
أبو رياض الحربي
الله يشفيكم
ابو سعود
نفس الموديل من سنين غريبة بس هذي الموديلات فيها مشكله

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