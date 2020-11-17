بالفيديو..قانوني: موقف النصر ضعيف جدًا في قضيته ضد بيرسبوليس الإيراني

نواف السالم (صدى):
كشف مختص في القانون الرياضي، أن موقف النصر ضعيف جدا، في القضية التي حركها ضد بيرسبوليس الإيراني.
وقال المختص يعقوب المطير خلال برنامج " المنتصف "، إنه على إدارة النصر أن لا تواصل التصعيد لمحكمة التحكيم الرياضي.
وكان النصر قد احتج على مشاركة لاعبين غير مؤهلين بالنادي الإيراني، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يرفع مذكرة استئناف للجنة الاستئناف داخل الاتحاد الآسيوي.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، قد رفضت احتجاج نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، فيما أعلن النادي بدء إجراءات تصعيد شكواه للمحكمة الدولية الرياضية " كاس " .