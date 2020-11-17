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بالفيديو..قانوني: موقف النصر ضعيف جدًا في قضيته ضد بيرسبوليس الإيراني

Time منذ ساعة
Views 1742
بالفيديو..قانوني: موقف النصر ضعيف جدًا في قضيته ضد بيرسبوليس الإيراني

نواف السالم (صدى):
كشف مختص في القانون الرياضي، أن موقف النصر ضعيف جدا، في القضية التي حركها ضد بيرسبوليس الإيراني.

وقال المختص يعقوب المطير خلال برنامج " المنتصف "، إنه على إدارة النصر أن لا تواصل التصعيد لمحكمة التحكيم الرياضي.

وكان النصر قد احتج على مشاركة لاعبين غير مؤهلين بالنادي الإيراني، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يرفع مذكرة استئناف للجنة الاستئناف داخل الاتحاد الآسيوي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، قد رفضت احتجاج نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، فيما أعلن النادي بدء إجراءات تصعيد شكواه للمحكمة الدولية الرياضية " كاس " .

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أحدث التعليقات

سها الاحمد
طيب يمكن انها صايعه داشرة من مجمع لمجمع
المشيخي .. E
وليه تدمير ذاتي خلال ٧حبات اقصد ٧ايام يالله أجل الي بيستخدم هذه الخاصية التدمير الذاتي وراه بلا .. وعلم كايد .. وش فيه جوالك غير الغزل وكيف الرأس .. التدمير الذاتي خصصت لرسائل الاكترونية لتنظيم داعش .. يالله صبرني علئ هذي الاخبار ..
sf
هههههههههه شكلك متأثر من كرتون سالي
ابو علي
المشكله في المنافسين إلى الآن ماهم قادرين يغطون كل المناطق والله لو ما شبكة زين وموبايلي تعبانه لأرمي شريحتهم في أقرب درام لأنها شركة زبالين
ابو علي
لو ستر حاله كان احسن له ويمكن ما وصل لذا المواصل البيوت أسرار ومن السخافه وقلة العقل أن تطلع وتخبر الناس عن ما يدور داخل بيتك وبينك وبين اهلك وهذي النهاية طلاق بعد أن كانو يدعون بأنهم زوجين مثاليين ويعيشان حياة رومنسيه

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