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الفراج: إعلام المملكة أكثر ديموقراطية من الإعلام الأمريكي

Time منذ ساعة
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الفراج: إعلام المملكة أكثر ديموقراطية من الإعلام الأمريكي

الرياض (صدى):
أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الفراج، أن جو بايدن لم يصبح حتى الآن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية رغم نتيجة الأصوات الفارقة.

وقال الفراج خلال برنامج " الحكاية " ،إن الكونجرس الأمريكى سيعلن فى يوم 6 يناير المقبل من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حتى الآن لم يتم توثيق نتيجة أصوات الانتخابات.

وتسائل: " لماذا استعجل بايدن وأعلن نفسه الفائز بالرئاسة الأمريكية؟ وما يحدث حاليا هى مجرد إعلان ودعاية انتخابية ".

ووصف حالة الحرب الحالية بين الجمهوريين والديمقراطيين بأنها " قضية يدخل فيها الخيانة العظمى " .

وأضاف: " هناك واحدة من أكبر المحاميين في الولايات المتحدة، صرحت بأنها لديها ما يكفي لقلب نتائج الانتخابات، لأنها تمتلك وثائق باستخدام الديمقراطيين أجهزة كمبيوتر للتلاعب بالعملية الانتخابية داخل الغرف المغلقة، وذلك في 27 ولاية أمريكية على الأقل".

واستكمل: " الإعلام السعودي والمصري والإماراتي، أكثر حرية وديموقراطية من كل وسائل الإعلام الأمريكية " .

وأضاف: " أنا لا أصدق حرفا واحدا مما يقوله الإعلام الأمريكي، لأنه أداة سياسية يوجهها اليسار والديمقراطيين، ومن يحكم أن بايدن فاز لا يفقه شيئا في الدستور الأمريكي".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مصر ام الدنيا .. مبروك يا مصر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
من سقط في حضن الاخونجيه يبقى في الحضيض الى مماته وهاي الحقيره دمية سخيفه يحركها الاخونجيه والنظام القطري الحقير
abdul
عندما وسّعتَ الدائرة لتشمل الاعلام السيساوي والزعبوطي ، خلاص عرفنا من كبرها كما يقول المثل.
عدو الخونة
رجل وقائد ومحب لبلده واهله ومحيطه كلمة حق لله يحاسبني الله عليها قليل الكلام الا في توضيح موقفه وازاحة ركام الكذب والاشاعات التي تصبها قنوات الشر والخونة لقد تابعت له اكثر 200 ساعة جولات ميدانية على المشاريع التي تمت في عهده رغم قصر المدة تمتد الجولة بما لايقل عن ساعة ونصف واكثر يدقق ويناقش ويستمع للمواطنين بكافة اطيافهم فلاحين وطلبة جامعة ومهندسين بناء ومستشارين ووفود استثمارية وشملت مشاريع تنوعت بين ملايين الافدنة الزراعية وللمرة الاولى منذ تحرير سينا يتم استغلال سينا زراعيا وربطها بمصر عبر طرق ذات مسارات متعددة باحدث وبناء الاف الوحدات السكنية كذلك انشاء مدن سكنية لتحل محل العشوائيات التي انهكت المشرع المصري وتهدد شرائح كبيرة من الشعب المصري بما في ذلك بناء العاصمة الادارية الجديدة التي تعتبر اول نقلة من نوعها لتتناسب مع الهيبة المصرية كما اشتملت على شبكات طرق وكباري فكت اختناقات كانت تشل الحياة اليومية ما كان لها ان تنفذ لولا الله ثم عزيمة هذا الرجل وحزمه ومتابعته اللصيقة ومن ذلك ايضا توسيع قناة السويس وبناء قواعد عسكرية توزعت بين البحر الابيض والاحمر وتم ايضا تطوير السلاح المصري الجوي والبحري ومن ذلك استحداث جامعة الملك سلمان بفروعها في سينا وشرم الشيخ كل ذلك وغيره يتم تحت اشرافه الشخصي على ارض الواقع في الميدان ومناقشة افراد طاقمه القائمين على التنفيذ على الهواء مباشرة امام المصريين جميعا وبالورقة والقلم يتم توضيح تكاليف كل مشروع وحجمه وتواريخ بدابته ونهاية الاشغال فيه وتسلميه وتم فعلا عزل البعض واحالة البعض للتحقيق وعزو الفضل لمن ساعد في اتمام تلك المشاريع وشكرهم كثر الله امثاله ونفع بهم البلاد والعباد

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