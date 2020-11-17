تزايد حالات انتحار الأطفال في إيران

طهران (صدى):
أصبح انتحار الأطفال في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، ظاهرة حديثة، إذ شهدت حالة انتحار طفلة، وهي السادسة منذ بدء العام الدراسي.
وشنقت طفلة في الخامسة عشر من عمرها نفسها، لعدم سماح أهلها لها باقتناء حاسوب لوحي أو جوال، لمتابعة دراستها عن بعد.
ومن جانبه أوضح رحيم رستمي، مدير دائرة التربية والتعليم، أن حالات انتحار الأطفال في المحافظة، تعود إلى خلافات عائلية، وعدم الاستجابة لمتطلبات الحياة.
وأشار إلى أن نحو أربعة آلاف تلميذ على الأقل من أصل سبعة وعشرين ألفا في المدينة، محرومون من اقتناء الهواتف الجوالة لمتابعة دراستهم.