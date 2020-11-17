الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. وزير الرياضة يرد على رغبة الوليد بن طلال في شراء نادي الهلال

Time منذ 5 ساعات
Views 6641
بالفيديو.. وزير الرياضة يرد على رغبة الوليد بن طلال في شراء نادي الهلال

طلال الغامدي (صدى):
رد سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي؛ وزير الرياضة، اليوم الأثنين، على تصريح الأمير الوليد بن طلال مسبقًا بجاهزيته لشراء نادي الهلال.

وقال سموه في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "في الصورة " : " أندية الدوري الممتاز لن تُطرح للبيع في المرحلة الأولى " .

وكشف عن موعد بيع أول نادي على القطاع الخاص، قائلا: " أعتقد أن أول نادي سيباع على القطاع الخاص سيكون العام القادم".

وسلط وزير الرياضة الضوء على مبادرة دعم أندية الدوري، مؤكدًا على أن القطاع يحظى بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ووزير الدفاع.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة مثالية للاقتصاد الرياضي، والوصول من 170 نادياً رياضياً إلى قرابة 4 آلاف نادياً رياضياً.. وذلك بمشاركة من القطاع الخاص".

وعن المبادرة قال إن المبلغ المرصود لاستراتيجية دعم الأندية 2.5 مليار ريال، والدعم الثابت للأندية هو 50 مليون ريال، ويصل إلى 150 مليونا في حال طبق النادي معايير الحوكمة..

وقال وزير الرياضة: " قبل إطلاق استراتيجية دعم الأندية العام الماضي كان هناك 9 أندية فقط فعلت أكثر من 10 رياضات.. واليوم لدينا 73 نادياً فعلت أكثر من 10 رياضات.. وقد أبلغنا الأندية بتخصيص 30% من دعم الاستراتيجية للرياضات المختلفة " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
يا سلام يعني غير مرتاح من وجودها فتم انزالها . لعنة الله عليهم العنصريين
ابن اليمن
ذيل الكلب ماينعدل .
دكتور رايق بن فايق
أكبر كارثة على الأبناء بعد طلاق الأم هي زوجة الأب راح تسقيهم المر والعلقم علم الأب ام لم يعلم لذلك بقاء الأبناء مع والدتهم والإنفاق عليهم هو الأفضل اكيد
دكتور رايق بن فايق
الهلال اكثر نادي سعودي حقق بطولات خارجية وداخل المملكة ويستاهل كامل الدعم ماديا ومعنويا ليبقى هذا النادي البطل المشرف للوطن وآسيا ورابع نادي في بطولة العالم للأندية
ابو عمار
اعوذ بالله من الشيطان وامثاله من البشر

أخر الأخبار

شاهد..فتاة تغير ملامحها بعملية تجميل بعدما تركها حبيبها
شاهد..فتاة تغير ملامحها بعملية تجميل بعدما تركها حبيبها
Time منذ 55 دقيقة Views 480
مقطع يكشف فشل النظام التركي في احتواء أزمة كورونا
مقطع يكشف فشل النظام التركي في احتواء أزمة كورونا
Time منذ 57 دقيقة Views 1560
النمر: عمر المدخنين أقصر 10 سنوات من غيرهم
النمر: عمر المدخنين أقصر 10 سنوات من غيرهم
Time منذ ساعة Views 1730
ابن مساعد ساخرًا من افتراءات توكل كرمان: " لو وصفناك بالحسناء هل ستتغير الحقيقة؟ "
ابن مساعد ساخرًا من افتراءات توكل كرمان: " لو وصفناك بالحسناء هل ستتغير الحقيقة؟ "
Time منذ ساعتين Views 2169
الفراج: إعلام المملكة أكثر ديموقراطية من الإعلام الأمريكي
الفراج: إعلام المملكة أكثر ديموقراطية من الإعلام الأمريكي
Time منذ ساعتين Views 1668
تزايد حالات انتحار الأطفال في إيران
تزايد حالات انتحار الأطفال في إيران
Time منذ 3 ساعات Views 397
طبيب سعودي في ألمانيا متهم بالإساءة لمريضة
طبيب سعودي في ألمانيا متهم بالإساءة لمريضة
Time منذ 3 ساعات Views 2479
عدوى كورونا تنتقل لزوجة محمد صلاح
عدوى كورونا تنتقل لزوجة محمد صلاح
Time منذ 3 ساعات Views 2156
شاب يعلن استعداده لممارسة الفجور على الإنترنت
شاب يعلن استعداده لممارسة الفجور على الإنترنت
Time منذ 4 ساعات Views 1080
خالد القحطاني يوضح سبب بقاء خربين في الهلال
خالد القحطاني يوضح سبب بقاء خربين في الهلال
Time منذ 4 ساعات Views 827