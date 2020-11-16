ترامب يتمسك بالتشكيك في نتائج " بنسلفانيا "

واشنطن (صدى):
لا زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكًا بالتشكيك في نتائج انتخابات الرئاسة في ولاية بنسلفانيا.
وكانت تقارير قد ذكرت أن معدل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، انخفضت بنحو 30 مرة في ولاية بنسلفانيا، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هذا العام مقارنة بعام 2016.
وعلق ترامب على الأمر مستنكرا بقوله: "لهذا السبب قاموا بإبقاء مراقبي الاقتراع والمراقبين خارج غرف فرز الأصوات " .
وكانت حملة ترامب أسقطت الادعاء بأن مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد والتصويت الغيابي، تمت معالجتها بشكل غير قانوني من دون مراقبة ممثليها، مصرين على أن الناخبين الديمقراطيين عوملوا بشكل أفضل من الجمهوريين.