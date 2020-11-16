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ترامب يتمسك بالتشكيك في نتائج " بنسلفانيا "

Time منذ 48 دقيقة
Views 1494
ترامب يتمسك بالتشكيك في نتائج " بنسلفانيا "

واشنطن (صدى):
لا زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكًا بالتشكيك في نتائج انتخابات الرئاسة في ولاية بنسلفانيا.

وكانت تقارير قد ذكرت أن معدل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، انخفضت بنحو 30 مرة في ولاية بنسلفانيا، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هذا العام مقارنة بعام 2016.

وعلق ترامب على الأمر مستنكرا بقوله: "لهذا السبب قاموا بإبقاء مراقبي الاقتراع والمراقبين خارج غرف فرز الأصوات " .

وكانت حملة ترامب أسقطت الادعاء بأن مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد والتصويت الغيابي، تمت معالجتها بشكل غير قانوني من دون مراقبة ممثليها، مصرين على أن الناخبين الديمقراطيين عوملوا بشكل أفضل من الجمهوريين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بكره تشوف الشيخ قميز على البعير ويهيجن بعد .. ياما حلا الهجن وهجيني ...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحميكم والحمد لله على سلامة ولدكم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ...
زاير
يوينغ ٧٣٧ ماكس التابوت الجوي يعود من جديد لحد ارواح المسافرين الي الاخره.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ان صح الكلام ، ليتكم ترسلوهما الى عشماوي اللي ماياوي ...

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