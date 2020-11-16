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الخطوط السعودية تسمح للطلاب المبتعثين القادمين من أمريكا بحمل قطعة إضافية

Time منذ ساعة
Views 1536
الخطوط السعودية تسمح للطلاب المبتعثين القادمين من أمريكا بحمل قطعة إضافية

الرياض (صدى):
قررت الخطوط السعودية، السماح للطلاب المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، بحمل قطع إضافية.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع تويتر: " يسمح بحمل قطعة إضافية ثالثة مجانية لا يتجاوز حجمها 23 كيلو، للطلاب السعوديين المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية " .

وأضاف: " يلزم إبراز هوية الطالب الدراسية بالإضافة إلى بطاقة الفرسان (المستوى الأزرق) عند إنهاء إجراءات السفر" .

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الخطوط السعودية حول إمكانية السماح للطلاب المبتعثين بحمل قطعة إضافية في حال عودتهم للمملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بكره تشوف الشيخ قميز على البعير ويهيجن بعد .. ياما حلا الهجن وهجيني ...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحميكم والحمد لله على سلامة ولدكم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ...
زاير
يوينغ ٧٣٧ ماكس التابوت الجوي يعود من جديد لحد ارواح المسافرين الي الاخره.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ان صح الكلام ، ليتكم ترسلوهما الى عشماوي اللي ماياوي ...

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