الخطوط السعودية تسمح للطلاب المبتعثين القادمين من أمريكا بحمل قطعة إضافية

الرياض (صدى):
قررت الخطوط السعودية، السماح للطلاب المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، بحمل قطع إضافية.
وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع تويتر: " يسمح بحمل قطعة إضافية ثالثة مجانية لا يتجاوز حجمها 23 كيلو، للطلاب السعوديين المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية " .
وأضاف: " يلزم إبراز هوية الطالب الدراسية بالإضافة إلى بطاقة الفرسان (المستوى الأزرق) عند إنهاء إجراءات السفر" .
جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الخطوط السعودية حول إمكانية السماح للطلاب المبتعثين بحمل قطعة إضافية في حال عودتهم للمملكة.