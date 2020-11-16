بالفيديو.. وزير الرياضة يرد على رغبة الوليد بن طلال في شراء نادي الهلال

طلال الغامدي (صدى):
رد سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي؛ وزير الرياضة، اليوم الأثنين، على تصريح الأمير الوليد بن طلال مسبقًا بجاهزيته لشراء نادي الهلال.
وقال سموه في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "في الصورة " : " أندية الدوري الممتاز لن تُطرح للبيع في المرحلة الأولى " .
وكشف عن موعد بيع أول نادي على القطاع الخاص، قائلا: " أعتقد أن أول نادي سيباع على القطاع الخاص سيكون العام القادم".
وسلط وزير الرياضة الضوء على مبادرة دعم أندية الدوري، مؤكدًا على أن القطاع يحظى بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ووزير الدفاع.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة مثالية للاقتصاد الرياضي، والوصول من 170 نادياً رياضياً إلى قرابة 4 آلاف نادياً رياضياً.. وذلك بمشاركة من القطاع الخاص".
وعن المبادرة قال إن المبلغ المرصود لاستراتيجية دعم الأندية 2.5 مليار ريال، والدعم الثابت للأندية هو 50 مليون ريال، ويصل إلى 150 مليونا في حال طبق النادي معايير الحوكمة..
وقال وزير الرياضة: " قبل إطلاق استراتيجية دعم الأندية العام الماضي كان هناك 9 أندية فقط فعلت أكثر من 10 رياضات.. واليوم لدينا 73 نادياً فعلت أكثر من 10 رياضات.. وقد أبلغنا الأندية بتخصيص 30% من دعم الاستراتيجية للرياضات المختلفة " .