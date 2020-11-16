«حمدالله» بالزي السعودي وبرفقة خيل في ساحة ملعب «الجامعة»

نواف السالم (صدى):
احتفل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر، بإعلان ملعب الجامعة رسميًا ملعبًا لنادي النصر بطريقته الخاصة.
ونشر نجم النصر صورة له عبر حسابه الرسمي على " تويتر" من داخل ساحة الملعب برفقة خيل وبالزي السعودي.
وعلق على الصورة قائلا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ( الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ).
يذكر أنه تم الإعلان رسميًا اليوم بأن ملعب جامعة الملك سعود سيكون الملعب الرسمي للفريق الأصفر لمدة 10 أعوام، بعدما لعب فيه الهلال ثلاثة أعوام بناء على عقده مع شركة صلة للاستثمار الرياضي.