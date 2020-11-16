الأعداد السابقة للصحيفة

«حمدالله» بالزي السعودي وبرفقة خيل في ساحة ملعب «الجامعة»

Time منذ ساعة
Views 2090
Comment 1
«حمدالله» بالزي السعودي وبرفقة خيل في ساحة ملعب «الجامعة»

نواف السالم (صدى):
احتفل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر، بإعلان ملعب الجامعة رسميًا ملعبًا لنادي النصر بطريقته الخاصة.

ونشر نجم النصر صورة له عبر حسابه الرسمي على " تويتر" من داخل ساحة الملعب برفقة خيل وبالزي السعودي.

وعلق على الصورة قائلا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ( الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ).

يذكر أنه تم الإعلان رسميًا اليوم بأن ملعب جامعة الملك سعود سيكون الملعب الرسمي للفريق الأصفر لمدة 10 أعوام، بعدما لعب فيه الهلال ثلاثة أعوام بناء على عقده مع شركة صلة للاستثمار الرياضي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بكره تشوف الشيخ قميز على البعير ويهيجن بعد .. ياما حلا الهجن وهجيني ...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحميكم والحمد لله على سلامة ولدكم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ...
زاير
يوينغ ٧٣٧ ماكس التابوت الجوي يعود من جديد لحد ارواح المسافرين الي الاخره.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ان صح الكلام ، ليتكم ترسلوهما الى عشماوي اللي ماياوي ...

أخر الأخبار

بالفيديو..مشاجرة بالسيوف بين مقيمين بالكويت
بالفيديو..مشاجرة بالسيوف بين مقيمين بالكويت
Time منذ 10 دقائق Views 136
شاهد.. مصر تبهر العالم بـ " مدينة الفنون والثقافة "
شاهد.. مصر تبهر العالم بـ " مدينة الفنون والثقافة "
Time منذ 32 دقيقة Views 1438
مشهورة " سناب شات " : " أكثر الحريم نصابات "
مشهورة " سناب شات " : " أكثر الحريم نصابات "
Time منذ 41 دقيقة Views 437
ترامب يتمسك بالتشكيك في نتائج " بنسلفانيا "
ترامب يتمسك بالتشكيك في نتائج " بنسلفانيا "
Time منذ 47 دقيقة Views 1492
بالفيديو.. وزير الرياضة يرد على رغبة الوليد بن طلال في شراء نادي الهلال
بالفيديو.. وزير الرياضة يرد على رغبة الوليد بن طلال في شراء نادي الهلال
Time منذ ساعة Views 2220
الخطوط السعودية تسمح للطلاب المبتعثين القادمين من أمريكا بحمل قطعة إضافية
الخطوط السعودية تسمح للطلاب المبتعثين القادمين من أمريكا بحمل قطعة إضافية
Time منذ ساعة Views 1532
«حمدالله» بالزي السعودي وبرفقة خيل في ساحة ملعب «الجامعة»
«حمدالله» بالزي السعودي وبرفقة خيل في ساحة ملعب «الجامعة»
Time منذ ساعة Views 2090
بالصور.. إجبار طفلة على الزواج من أربعيني
بالصور.. إجبار طفلة على الزواج من أربعيني
Time منذ ساعة Views 685
مواطن يعثر على عقرب ضخم بمنزله ويعلق: " تعودنا "
مواطن يعثر على عقرب ضخم بمنزله ويعلق: " تعودنا "
Time منذ ساعة Views 2276
بالفيديو.. زوج سعاد جابر يُعلق على الانفصال: " الظروف أقوى مما تخيلون "
بالفيديو.. زوج سعاد جابر يُعلق على الانفصال: " الظروف أقوى مما تخيلون "
Time منذ ساعة Views 1469