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بعد تصريحات وزير الرياضة..عدنان جستنيه: انتهى زمن السماسرة

Time منذ 9 دقائق
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بعد تصريحات وزير الرياضة..عدنان جستنيه: انتهى زمن السماسرة

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن لجنة الكفاءة المالية ستدرس موازنة الأندية بالكامل.

وقال وزير الرياضة في تصريحاته خلال برنامج " في الصورة " : " إذا وقع نادي مع لاعب أو فسخ عقد لاعب، وحمل النادي أكثر من الإيرادات، سيتحمل رئيس النادي هذا المبلغ " .

ومن جانبه علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه بقوله: " اخيراً تحقق ماكنت على مدى ربع قرن أطالب للحد من الهدر المالي الذي كان موجود في انديتنا، يعني خلاص انتهى زمن العبث، انتهى زمن السماسرة، وزمن المصالح الخاصة، وزمن ادارات اندية ليس عليها رقيب، خلاص انتهى زمن تعاقدات اي كلام وبمبالغ خالية " .

وكان وزير الرياضة شدد على أنه لا توجد أندية تعامل معاملة خاصة في سياق الحديث عن الدعم الحكومي، ولا صحة مطلقًا لتمييز الأندية الجماهيرية، مؤكدًا أن أرقام الدعم التي يحصل عليها كل نادٍ معلن بكل وضوح وشفافية.

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أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صفقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
أما حمالة الحطب توكل فيه مثل يقول من خرج من داره قل مقداره هذي راح يجي عليها يوم إن شاء الله تهان وتذل وتدعس فيه بحق ماأقترفته في ألإمام عبدالعزيز إبن باز قدس الله روحه الطاهره
منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
بل أنت اللعيين الخبيث الجاهل بأمور دينك تهرف بما لاتعرف تب قبل الممات فوالله من عادى لله ولياً قصمه الله وأخزاه فلا يكن إبن باز رحمه الله خصيمك يوم القيامه والله ثم والله ثم والله لا ينفعك الندم
ابوبدر
طلعوا طلعوا.. خلونا نعرف اكثر 😏

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