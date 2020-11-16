بعد تصريحات وزير الرياضة..عدنان جستنيه: انتهى زمن السماسرة

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن لجنة الكفاءة المالية ستدرس موازنة الأندية بالكامل.
وقال وزير الرياضة في تصريحاته خلال برنامج " في الصورة " : " إذا وقع نادي مع لاعب أو فسخ عقد لاعب، وحمل النادي أكثر من الإيرادات، سيتحمل رئيس النادي هذا المبلغ " .
ومن جانبه علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه بقوله: " اخيراً تحقق ماكنت على مدى ربع قرن أطالب للحد من الهدر المالي الذي كان موجود في انديتنا، يعني خلاص انتهى زمن العبث، انتهى زمن السماسرة، وزمن المصالح الخاصة، وزمن ادارات اندية ليس عليها رقيب، خلاص انتهى زمن تعاقدات اي كلام وبمبالغ خالية " .
وكان وزير الرياضة شدد على أنه لا توجد أندية تعامل معاملة خاصة في سياق الحديث عن الدعم الحكومي، ولا صحة مطلقًا لتمييز الأندية الجماهيرية، مؤكدًا أن أرقام الدعم التي يحصل عليها كل نادٍ معلن بكل وضوح وشفافية.