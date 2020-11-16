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بالفيديو.. وزير الرياضة يكشف حقيقة رصد مكافأة  للهلال بمليار ريال

Time منذ 8 دقائق
Views 1293
بالفيديو.. وزير الرياضة يكشف حقيقة رصد مكافأة  للهلال بمليار ريال

طلال الغامدي (صدى):
كشف وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حقيقة رصد مليار ريال لنادي الهلال، بعد الفوز بدوري أبطال آسيا.

وقال وزير الرياضة: " رصدنا مكافأة للهلال بعد حصوله على الآسيوية، لكنها ليست مليار كما ادعى البعض ".

وأضاف وزير الرياضة خلال لقائه في برنامج " في الصورة ": " الهلال عندما تأهل للدور النهائي في العام الماضي أخذ مكافأة  200 ألف  ريال ".

وحول أخذ ‎الهلال 96 مليونا كدعم بينما أخذ ‎النصر 82 مليونا فقط، أوضح وزير الرياضة: " يعتمد ذلك على الحضور الجماهيري وتطبيق المعيار الذي يخص الفعاليات المصاحبة والتسويق وزيادة فعاليات النادي من خلال الحملات الترويجية، فعندما يحقق الفريق حضور جماهيري يأخذ مليون ريال عن كل مباراة ".

ولفت: " هناك أندية في الدرجة الثالثة أخذت مبالغ بحكم إنها فعلت رياضات مختلفة لم تحدث في السابق، وهذا الذي حرك الوسط الرياضي "، مبينا:" عندنا نماذج أعلن عنها في أندية المنطقة الشرقية و جازان نموذج مشرف يحتذى به ".

وتابع:" بعض الأندية بجهود ذاتية طبقت الحوكمة والاستراتيجية "، موضحا:" اللي يبغى يشتغل يقدر يحصل ".

 

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أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صفقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
أما حمالة الحطب توكل فيه مثل يقول من خرج من داره قل مقداره هذي راح يجي عليها يوم إن شاء الله تهان وتذل وتدعس فيه بحق ماأقترفته في ألإمام عبدالعزيز إبن باز قدس الله روحه الطاهره
منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
بل أنت اللعيين الخبيث الجاهل بأمور دينك تهرف بما لاتعرف تب قبل الممات فوالله من عادى لله ولياً قصمه الله وأخزاه فلا يكن إبن باز رحمه الله خصيمك يوم القيامه والله ثم والله ثم والله لا ينفعك الندم
ابوبدر
طلعوا طلعوا.. خلونا نعرف اكثر 😏

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