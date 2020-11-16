الأعداد السابقة للصحيفة

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

Time منذ 38 دقيقة
Views 1446
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتورحمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني، وذلك بهدف استثمار الخبرات والممارسات العالمية لدعم برامج تطوير التعليم الإلكتروني، وانطلاقًا من دور المركز في رفع جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور أندرياس شلايشر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور جينفير ماثيس من منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني، والدكتور أندرياس بلوم من البنك الدولي، والدكتور مارك براون من المعهد الوطني للتعليم الرقمي، والدكتور بول ليفرير الخبير الدولي، والدكتور تانيا جوستن من المركز الوطني لأبحاث التعليم عن بُعد والتقنيات المتقدمة، والدكتور ديب أدير من منظمة كواليتي ماترز، والدكتور فينغتشون مياو من منظمة اليونسكو.

وتتمثل مهام اللجنة بإبداء الرأي والمشورة في القرارات والتوجهات الإستراتيجية والأفكار المستقبلية، وتقييمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والمراجعة الدورية لممارسات ومعايير التعليم الإلكتروني، ومراجعة نتائج الدراسات والتقارير الدورية، وتقديم توصيات لتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني في المملكة، إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات والشركات التعليمية المتميزة عالمياً، ودعم مكانة وحضور المملكة وإبراز إنجازاتها في التعليم الإلكتروني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صفقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
أما حمالة الحطب توكل فيه مثل يقول من خرج من داره قل مقداره هذي راح يجي عليها يوم إن شاء الله تهان وتذل وتدعس فيه بحق ماأقترفته في ألإمام عبدالعزيز إبن باز قدس الله روحه الطاهره
منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
بل أنت اللعيين الخبيث الجاهل بأمور دينك تهرف بما لاتعرف تب قبل الممات فوالله من عادى لله ولياً قصمه الله وأخزاه فلا يكن إبن باز رحمه الله خصيمك يوم القيامه والله ثم والله ثم والله لا ينفعك الندم
ابوبدر
طلعوا طلعوا.. خلونا نعرف اكثر 😏

أخر الأخبار

رجلان يعتديان جنسيًا على طفل تحت تأثير المخدرات
رجلان يعتديان جنسيًا على طفل تحت تأثير المخدرات
Time منذ 6 دقائق Views 120
الحصيني يتوقع تشكل ضباب وانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق
الحصيني يتوقع تشكل ضباب وانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق
Time منذ 7 دقائق Views 1192
بالفيديو.. وزير الرياضة يكشف حقيقة رصد مكافأة  للهلال بمليار ريال
بالفيديو.. وزير الرياضة يكشف حقيقة رصد مكافأة  للهلال بمليار ريال
Time منذ 8 دقائق Views 1288
شكوى غريبة من راكب تجاه مسافرة تتسبب في نزولها من الطائرة " فيديو "
شكوى غريبة من راكب تجاه مسافرة تتسبب في نزولها من الطائرة " فيديو "
Time منذ 9 دقائق Views 165
بعد تصريحات وزير الرياضة..عدنان جستنيه: انتهى زمن السماسرة
بعد تصريحات وزير الرياضة..عدنان جستنيه: انتهى زمن السماسرة
Time منذ 9 دقائق Views 1243
محمد الدويش : النصر سيكسب الاحتجاج بشرط وحيد
محمد الدويش : النصر سيكسب الاحتجاج بشرط وحيد
Time منذ 12 دقيقة Views 226
محمد عواد : النصر لن يحصل في نهاية احتجاجه على شيء إيجابي
محمد عواد : النصر لن يحصل في نهاية احتجاجه على شيء إيجابي
Time منذ 13 دقيقة Views 235
خالد السعود : الاتحاد يجب أن يحصد أكبر عدد من النقاط والدوري بعيد عنه
خالد السعود : الاتحاد يجب أن يحصد أكبر عدد من النقاط والدوري بعيد عنه
Time منذ 15 دقيقة Views 194
أحلام تعرض ثروتها على تركي آل الشيخ
أحلام تعرض ثروتها على تركي آل الشيخ
Time منذ 27 دقيقة Views 515
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني
Time منذ 38 دقيقة Views 1446