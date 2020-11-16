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تأكد إصابة محمد النني بفيروس كورونا بعد «صلاح»

Time منذ ساعة
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تأكد إصابة محمد النني بفيروس كورونا بعد «صلاح»

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة نجم المنتخب محمد النني، و لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا.

وتأتي إصابة النني بعد أيام من ثبوت إصابة محمد صلاح نجم ليفربول خلال تواجده بالقاهرة.

وقال الاتحاد في بيان: " أثبتت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".

وسيتم إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو، بحسب البيان.

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أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صفقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
أما حمالة الحطب توكل فيه مثل يقول من خرج من داره قل مقداره هذي راح يجي عليها يوم إن شاء الله تهان وتذل وتدعس فيه بحق ماأقترفته في ألإمام عبدالعزيز إبن باز قدس الله روحه الطاهره
منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
بل أنت اللعيين الخبيث الجاهل بأمور دينك تهرف بما لاتعرف تب قبل الممات فوالله من عادى لله ولياً قصمه الله وأخزاه فلا يكن إبن باز رحمه الله خصيمك يوم القيامه والله ثم والله ثم والله لا ينفعك الندم
ابوبدر
طلعوا طلعوا.. خلونا نعرف اكثر 😏

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