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الانتخابات المزورة تفضح الإعلام الأمريكي «الموجه»

Time منذ ساعتين
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الانتخابات المزورة تفضح الإعلام الأمريكي «الموجه»

واشنطن (صدى):
منذ أن أعلنت وسائل الإعلام فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، وبات الوضع الأمريكي يسير نحو نفق يبدو أنه مظلمًا حيث تدافع وسائل الإعلام عن الفوز الذي حصل عليه بايدن بعد التلاعب في الأصوات بشراسة غريبة، وفقًا لخبراء سياسيون.

وفي فضيحة من العيار الثقيل جاءت عناوين معظم الصحف الأمريكية تسير في سياقًا موحدًا في سقطة مروعة للإعلام الامريكي الذي كان دائمًا يتهم العالم العربي بأن إعلامه موجهًا.

وسطرت الجرائد صحفها الأولى بعنوانًا موحدًا يقول : "أنه وقت الشفاء" ؛ دعمًا للرئيس جو بايدن الذي حصل على الفوز بطريقة غريبة على مرئى ومسمع العالم على الرغم من اكتساح ترامب في بداية الانتخابات، حيث تحولت النتائج في لمح البصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أنه سيوجه ضربة قاضية إلى نظيره ليؤكد على أنه زور الانتخابات وأن الإعلام يساعده في ذلك.

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أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صفقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
أما حمالة الحطب توكل فيه مثل يقول من خرج من داره قل مقداره هذي راح يجي عليها يوم إن شاء الله تهان وتذل وتدعس فيه بحق ماأقترفته في ألإمام عبدالعزيز إبن باز قدس الله روحه الطاهره
منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
بل أنت اللعيين الخبيث الجاهل بأمور دينك تهرف بما لاتعرف تب قبل الممات فوالله من عادى لله ولياً قصمه الله وأخزاه فلا يكن إبن باز رحمه الله خصيمك يوم القيامه والله ثم والله ثم والله لا ينفعك الندم
ابوبدر
طلعوا طلعوا.. خلونا نعرف اكثر 😏

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