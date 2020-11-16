الانتخابات المزورة تفضح الإعلام الأمريكي «الموجه»

واشنطن (صدى):
منذ أن أعلنت وسائل الإعلام فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، وبات الوضع الأمريكي يسير نحو نفق يبدو أنه مظلمًا حيث تدافع وسائل الإعلام عن الفوز الذي حصل عليه بايدن بعد التلاعب في الأصوات بشراسة غريبة، وفقًا لخبراء سياسيون.
وفي فضيحة من العيار الثقيل جاءت عناوين معظم الصحف الأمريكية تسير في سياقًا موحدًا في سقطة مروعة للإعلام الامريكي الذي كان دائمًا يتهم العالم العربي بأن إعلامه موجهًا.
وسطرت الجرائد صحفها الأولى بعنوانًا موحدًا يقول : "أنه وقت الشفاء" ؛ دعمًا للرئيس جو بايدن الذي حصل على الفوز بطريقة غريبة على مرئى ومسمع العالم على الرغم من اكتساح ترامب في بداية الانتخابات، حيث تحولت النتائج في لمح البصر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أنه سيوجه ضربة قاضية إلى نظيره ليؤكد على أنه زور الانتخابات وأن الإعلام يساعده في ذلك.