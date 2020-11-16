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وزير الرياضة: «لا نتدخل في أمور فنية.. نتابع فقط الفلوس وين رايحة» (فيديو)

Time منذ 54 دقيقة
Views 1565
وزير الرياضة: «لا نتدخل في أمور فنية.. نتابع فقط الفلوس وين رايحة» (فيديو)

نواف السالم (صدى):
حسم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، اليوم الأثنين، الجدل الدائر حول دور الوزارة ومدى تدخلها في أمور الأندية.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية في برنامج "في الصورة" : "دور الوزارة تشغيلي ولا تدخل في أمور فنية بتاتا، ولا نتدخل بتاتا في إدارة الأندية".

وأضاف وزير الرياضة : " نتابع فقط: هذي الفلوس وين رايحه وليش رايحه!".

وأعلن رسميًا عن بناء أندية جديدة، قائلًا : "سيكون لدينا 3 ملاعب جديدة، ملعب القديه وملعب الرياض وملعب الشرقية"

وتابع: " نسعى إلى تجهيز 10 ملاعب في سبيل استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ، وكأس أمم آسيا 2027".

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أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صفقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
أما حمالة الحطب توكل فيه مثل يقول من خرج من داره قل مقداره هذي راح يجي عليها يوم إن شاء الله تهان وتذل وتدعس فيه بحق ماأقترفته في ألإمام عبدالعزيز إبن باز قدس الله روحه الطاهره
منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
بل أنت اللعيين الخبيث الجاهل بأمور دينك تهرف بما لاتعرف تب قبل الممات فوالله من عادى لله ولياً قصمه الله وأخزاه فلا يكن إبن باز رحمه الله خصيمك يوم القيامه والله ثم والله ثم والله لا ينفعك الندم
ابوبدر
طلعوا طلعوا.. خلونا نعرف اكثر 😏

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