وزير الرياضة: «لا نتدخل في أمور فنية.. نتابع فقط الفلوس وين رايحة» (فيديو)

نواف السالم (صدى):
حسم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، اليوم الأثنين، الجدل الدائر حول دور الوزارة ومدى تدخلها في أمور الأندية.
وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية في برنامج "في الصورة" : "دور الوزارة تشغيلي ولا تدخل في أمور فنية بتاتا، ولا نتدخل بتاتا في إدارة الأندية".
وأضاف وزير الرياضة : " نتابع فقط: هذي الفلوس وين رايحه وليش رايحه!".
وأعلن رسميًا عن بناء أندية جديدة، قائلًا : "سيكون لدينا 3 ملاعب جديدة، ملعب القديه وملعب الرياض وملعب الشرقية"
وتابع: " نسعى إلى تجهيز 10 ملاعب في سبيل استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ، وكأس أمم آسيا 2027".