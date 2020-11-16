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تحديد هوية المتسببين في حريق مركبات التأجير الرياض

Time منذ 11 دقيقة
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تحديد هوية المتسببين في حريق مركبات التأجير الرياض

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي والقبض على أحدهما.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج التحقيقات الأمنية في حادثة حريق طال خمس مركبات تأجير بتاريخ 1442/3/23هـ، أكدت أنه كان متعمداً، وتم - بفضل الله - تحديد هوية المتهمين بإضرام النار التي نتج عنها احتراق المركبات، وهما ( مُواطِنانْ في العقد الثالث من عمرهما)، وقد تم القبض على أحدهما وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة، كما تواصل الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري عن المتهم الثاني للقبض عليه.

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ابو محمد 😎 ✍️
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المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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