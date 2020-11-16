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حكم قضائي يمنح حضانة الأطفال للأم رغم تنازلها سابقًا

Time منذ ساعة
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حكم قضائي يمنح حضانة الأطفال للأم رغم تنازلها سابقًا

نايف السالم (صدى):
أصدرت إحدى المحاكم قرارًا، بإعطاء حضانة الأطفال لأم رغم تنازلها سابقًا عنها قبل الانفصال عن زوجها.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن الولدين صغيران في السن ويحتاجان إلى والدتهما أكثر من والدهما، بالإضافة إلى أن الوالد لا يستطيع القيام بشؤونهما لكونه يعمل، وليس لديه الوقت الكافي لرعايتهما والاهتمام بتعليمهما.

وأفادت بأن الأم على عكس الأب، فهي متفرغة من العمل والزواج ولديها كامل الوقت لرعايتهما، مؤكدة أن من أسقط حقه من الحضانة له العود في حقه (متى شاء) لأنه يتجدد بتجدد الوقائع.

وأشارت المحكمة، إلى أن الحاضن المتفرغ أولى من الحاضن المشغول، حيث إن انشغال الأب بالعمل فترة طويلة يجعل من الأم أولى بالحضانة وقد نص أهل العلم على شغل الزوج وتفرغ الأم واعتبروا أحقيتها بالحضانة لكون المتفرغ هو الأصلح للمحضون و إنما الأب لا يباشر الحضانة بنفسه و إنما يدفعها لغيره من زوجة وأم وأخت ونحوهما، وأم الأولاد أولى منهن جميعا.

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أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صفقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
أما حمالة الحطب توكل فيه مثل يقول من خرج من داره قل مقداره هذي راح يجي عليها يوم إن شاء الله تهان وتذل وتدعس فيه بحق ماأقترفته في ألإمام عبدالعزيز إبن باز قدس الله روحه الطاهره
منيف آل ناصر
اي اسد قل ضبع مثل صقاتكم الفاشله بس ترقضو وراء كبير الاندية العالمية والاسيوية والعربية والخليجية قاهر الضعفو زعيم آسيا كم انت كبير يا كبير الرياض ههههههه
سعيد الحداد
بل أنت اللعيين الخبيث الجاهل بأمور دينك تهرف بما لاتعرف تب قبل الممات فوالله من عادى لله ولياً قصمه الله وأخزاه فلا يكن إبن باز رحمه الله خصيمك يوم القيامه والله ثم والله ثم والله لا ينفعك الندم
ابوبدر
طلعوا طلعوا.. خلونا نعرف اكثر 😏

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