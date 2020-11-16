بالصور.. الحمدان يعود إلى تدريبات الأخضر قبل مواجهة جامايكا

ماجد محمد (صدى):
عاد مهاجم المنتخب عبدالله الحمدان إلى تدريبات الأخضر، استعداداً لمباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بالرياض، وجاء ذلك في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
واختتم لاعبو الأخضر تدريباتهم استعداداً للقاء الذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل، بحصة تدريبية، تحت إشراف هيرفي رينارد المدرب.
وبدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبون عدداً من التمارين التكتيكية التي نفذت على كامل مساحة الملعب.
وكان الحمدان خرج مصاباً، من المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، ضمن ذات المعسكر، وانتهت بثلاثية للأخضر دون رد.