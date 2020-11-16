الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الحمدان يعود إلى تدريبات الأخضر قبل مواجهة جامايكا

Time منذ 3 ساعات
Views 1595
بالصور.. الحمدان يعود إلى تدريبات الأخضر قبل مواجهة جامايكا

ماجد محمد (صدى):
عاد مهاجم المنتخب عبدالله الحمدان إلى تدريبات الأخضر، استعداداً لمباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بالرياض، وجاء ذلك في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 

واختتم لاعبو الأخضر تدريباتهم استعداداً للقاء الذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل، بحصة تدريبية، تحت إشراف هيرفي رينارد المدرب.

وبدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبون عدداً من التمارين التكتيكية التي نفذت على كامل مساحة الملعب.

وكان الحمدان خرج مصاباً، من المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، ضمن ذات المعسكر، وانتهت بثلاثية للأخضر دون رد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجااني يتأدباان زين مازين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

فوز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية لا يرتبط بإعادة فرز الأصوات
فوز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية لا يرتبط بإعادة فرز الأصوات
Time منذ 3 دقائق Views 1118
أم مصرية تدور لإبنها عروس في الزواج
أم مصرية تدور لإبنها عروس في الزواج
Time منذ 8 دقائق Views 173
خليجية نسيت الخادمة في الشارع !
خليجية نسيت الخادمة في الشارع !
Time منذ 9 دقائق Views 156
محاول ناجحة للإفتراس
محاول ناجحة للإفتراس
Time منذ 9 دقائق Views 202
تحديد هوية المتسببين في حريق مركبات التأجير الرياض
تحديد هوية المتسببين في حريق مركبات التأجير الرياض
Time منذ 10 دقائق Views 1355
وزير الرياضة: نسعى للمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1% (فيديو)
وزير الرياضة: نسعى للمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1% (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1262
رجل يعتنق الإسلام ويطلب تعلُّم القرآن الكريم بعدما طعن إمام مسجد
رجل يعتنق الإسلام ويطلب تعلُّم القرآن الكريم بعدما طعن إمام مسجد
Time منذ 24 دقيقة Views 238
بالفيديو ..توكل كرمان تتطاول على "ابن الباز" ووالدها يصفها"بقليلة الأدب" ويتبرء منها
بالفيديو ..توكل كرمان تتطاول على "ابن الباز" ووالدها يصفها"بقليلة الأدب" ويتبرء منها
Time منذ 25 دقيقة Views 2135
شاهد.. حـادث تصادم مروع بين مركبتين في خميس مشيط
شاهد.. حـادث تصادم مروع بين مركبتين في خميس مشيط
Time منذ 45 دقيقة Views 1851
هولندا: المتهم في هجوم سفارة المملكة أراد قتل حارس الأمن
هولندا: المتهم في هجوم سفارة المملكة أراد قتل حارس الأمن
Time منذ 51 دقيقة Views 1867