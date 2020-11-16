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وزير الرياضة: نسعى للمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1% (فيديو)

Time منذ 15 دقيقة
Views 1262
وزير الرياضة: نسعى للمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1% (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
أكد سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، اليوم الأثنين، على أن الوزارة تعمل لزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وقال سموه عبر حواره في برنامج "في الصورة" : "مساهمة الرياضة في الناتج المحلي كانت 0.05% في بداية عملنا، وهدفنا هو الوصول بمساهمتها إلى 0.7% - 1%".

وتابع : "إنه في ظل الدعم والثقة الموجودة من القيادة ليس أمامنا إلا: العمل.. العمل.. العمل".

وعلى جانب أخر لفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لممارسة الرياضة، قائلا: "ارتفعنا بنسبة ممارسة الرياضة من 13% في 2015 إلى 19% عام 2019، والمستهدف هو 40% في 2030".

وأضاف: " أقنعنا الناس بحملاتنا في فترة الجائحة أن الرياضة يمكن ممارستها في المنزل".

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ابو محمد 😎 ✍️
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طيب

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