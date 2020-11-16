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صفاء الهاشم ترفض لقاح «فايزر»: أرفض ما تفرضه علينا منظمة الكحة العالمية

Time منذ ساعة
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صفاء الهاشم ترفض لقاح «فايزر»: أرفض ما تفرضه علينا منظمة الكحة العالمية

خالد الظفيري (صدى):
أثارت النائبة الكويتية صفاء الهاشم الحيرة بتغريدة غامضة حول لقاح فايزر الجديد لعلاج فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقالت "الهاشم: : "أُعلنها بكل صراحة ووضوح.. أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم!!".

وتابعت مستنكرة: "أرفض تطعيم ظاهره "اختياري" وباطنه "إجباري"!!.. وأرفض ماتفرضه علينا "منظمة الكحة العالمية" والترويع النفسي الحاصل".

واختتمت كلماتها قائلة : "اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم..ببساطة أرفض هذا اللقاح".

وكان مطور اللقاح أوغور شاهين أكد على أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في الشتاء المقبل، موضحًا أن اللقاح سيقلل من انتقال عدوى الفيروس بين الناس.

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ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجااني يتأدباان زين مازين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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