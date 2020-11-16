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هولندا: المتهم في هجوم سفارة المملكة أراد قتل حارس الأمن

Time منذ 51 دقيقة
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هولندا: المتهم في هجوم سفارة المملكة أراد قتل حارس الأمن

الرياض (صدى):
أمرت النيابة العامة في هولندا، بحبس المتهم في إطلاق النار على سفارة المملكة بلاهاي، 14 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة، حبسه للاشتباه في أنه قام بالتهديد والشروع في قتل رجل أمن بالسفارة بقصد ارتكاب عمل إرهابي.

وكان الرجل قد اعتقل في مسقط رأسه يوم الخميس الماضي بعد أن أطلق عدة طلقات في وقت سابق من ذلك اليوم على مبنى السفارة في كونينجينيجراخت، ولم تقع إصابات.

وأدانت المملكة إطلاق النار ووصفته بأنه "هجوم جبان"، فيما دعت السفارة السعوديين في هولندا إلى توخي مزيد من اليقظة.

وأخبر جيران المشتبه به أنه كان يتصرف بشكل غريب لفترة طويلة، وتحدث في وقت سابق عن ارتكاب هجوم.

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ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجااني يتأدباان زين مازين ..
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المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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