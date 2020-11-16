فوز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية لا يرتبط بإعادة فرز الأصوات

واشنطن (صدى):
لا يحتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إعادة فرز وعد الأصوات الانتخابية للفوز، بل يكفي أن تثبت المحكمة أن هناك تزييف وغش متعمد في الانتخابات لضمان فوزه مباشرة.
وتعمل المحامية التي تمثل الرئيس دونالد ترامب، سيدني باول، على تلك القضية في الوقت الحالي؛ إذ يؤكد الجمهوريون أن الانتخابات تعرّضت لعمليات غش وتزوير لصالح جو بايدن.
وأكد دونالد ترامب أكثر من مرة أنه فاز في الانتخابات، وأن جو بايدن تلاعب في نتائجها.
وفي وقت سابق، أكدت سيدني باول، أن الأجهزة التي استخدمت في كثير من الولايات سبق استخدامها في دول أخرى مثل فنزويلا لتغيير النتائج؛ مؤكدة أن لديها كل الأدلة وستكشف كل شيء في حينه.