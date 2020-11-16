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بالفيديو ..توكل كرمان تتطاول على "ابن الباز" ووالدها يصفها"بقليلة الأدب" ويتبرء منها

Time منذ 24 دقيقة
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بالفيديو ..توكل كرمان تتطاول على "ابن الباز" ووالدها يصفها"بقليلة الأدب" ويتبرء منها

فهمي محمد (صدى):
أكد عضو مجلس الشورى اليمنى عن الحزب الحاكم، الشيخ عبدالسلام كرمان، إن ابنته القيادية الإخوانية توكل، "لا تسمع كلامه"، وذلك بعد تطاولها على شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وذلك فى كلمة له خلال جلسة للمجلس.

وأعتذر الشيخ عبدالسلام كرمان عما يبدر منها "من قلة أدب" وتبرء منها، لافترائها على الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز يرحمه الله، وذلك تنفيذا لأهداف الماسونية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد كرمان لأعضاء المجلس، أن ابنته لا تسمع كلامه، ما قابله الحضور بتصفيق حاد محيين صراحته،مشددا على أن لابنته الحق فى أن تعارض، ولكن تكن مؤدبة.

كما وصف الكاتب هاني مسهور القيادية الإخوانية المدعوة توكل كرمان بحمالة الحطب، بعد تطاولها على شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .

وقال مسعور: "‏ما لم يجرؤ أن يقوله حزب الاصلاح جاءت به ابنتهم حمالة الحطب توكل كرمان.. اتركوا السفهاء الذين يسوقون لكم أنها من جناح قطر كل حزب الاصلاح كتلة واحدة على منهج الضال حسن البنا".

وقال الكاتب محمد آل الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر": "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإخوانية توكل كرمان تصف الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله بالضال المضل"، مضيفا "هذا مثال على فكر الإخوان الذي يدافع عنه بعض البسطاء والسذج ".

وختم آل الشيخ تغريدته بقوله "كبت عشاكم هذه العجوز الشمطاء يالإخوانج".

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ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجااني يتأدباان زين مازين ..
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المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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