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وزير التعليم: نرصد الممارسات الفكرية السلبية في الأوساط التعليمية

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وزير التعليم: نرصد الممارسات الفكرية السلبية في الأوساط التعليمية

علي القحطاني (صدى):
أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على أن الوزارة تعمل على رصد الممارسات الفكرية السلبية في الأوساط التعليمية للقضاء عليها.

وقال إنه يتم العمل في الوقت الحالي على إعداد مناهج دراسية في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكري لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقد والفلسفي في المواقف الحياتية المختلفة.

وقال وزير التعليم خلال لقاء حوارات المملكة الثالث بعنوان "نتحاور لنتسامح"، والذي ينظمّه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح: "ّ وزارة التعليم تسعى لترسيخ قيم التسامح والتفاهم الإنساني في الأوساط الطلابية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التسامح في المجتمع، من خلال ممارسات متعدّدة تستهدف شخصية الطالب والطالبة وفكرهم وأساليب تعاملهم".

وأكد على أنه يتم مراجعة المناهج الدراسية وتقييمها، والتأكد من سلامتها من الأفكار السلبية، موضحاً أنّ الوزارة تسهم في تنمية أساليب الحوار الفاعل لدى المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على حد سواء، من خلال برامج وفعاليات متخصصة، إضافةً إلى دعم جهود مركز الوعي الفكري لرصد الممارسات السلبية في الأوساط التعليمية.

وأشار إلى أن وزارة التعليم والجامعات تعملان على برامج مشتركة لنشر ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع، واستلهام الدروس والأساليب لتطوير تلك الممارسات، ورصد النشاطات العالمية في اليوم الدولي للتسامح للإفادة منها، إلى جانب تبادل الوفود الطلابية مع العالم.

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طيب
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