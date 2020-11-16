مصر تستعرض عبور سفنها الحربية عبر مضيق البوسفور التركي " فيديو "

القاهرة (صدى):
رصد مقطع فيديو عبور السفن الحربية المصرية عبر مضيق البوسفور التركي، حيث بدا في الفيديو القطع البحرية المشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3" تعبر مضيق البوسفور التركي.
وقامت قاعدة الإسكندرية البحرية بمغادرة عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3".
ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط ، حيث عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور إستعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.