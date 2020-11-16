الأعداد السابقة للصحيفة

مصر تستعرض عبور سفنها الحربية عبر مضيق البوسفور التركي " فيديو "

Time منذ ساعتين
Views 1732
مصر تستعرض عبور سفنها الحربية عبر مضيق البوسفور التركي " فيديو "

القاهرة (صدى):
رصد مقطع فيديو عبور السفن الحربية المصرية عبر مضيق البوسفور التركي، حيث بدا في الفيديو القطع البحرية المشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3" تعبر  مضيق البوسفور التركي.

وقامت قاعدة الإسكندرية البحرية بمغادرة عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3".

ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط ، حيث عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور إستعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم شروط السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
دكتور رايق بن فايق
ترامنب رأس البلاء في هذا الفيروس ومنع الأطباء من إظهار القاح استغلال سياسي للأزمة خاصة بينه وبين الصينيين

أخر الأخبار

فوز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية لا يرتبط بإعادة فرز الأصوات
فوز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية لا يرتبط بإعادة فرز الأصوات
Time منذ دقيقتين Views 1067
أم مصرية تدور لإبنها عروس في الزواج
أم مصرية تدور لإبنها عروس في الزواج
Time منذ 7 دقائق Views 166
خليجية نسيت الخادمة في الشارع !
خليجية نسيت الخادمة في الشارع !
Time منذ 8 دقائق Views 149
محاول ناجحة للإفتراس
محاول ناجحة للإفتراس
Time منذ 8 دقائق Views 191
تحديد هوية المتسببين في حريق مركبات التأجير الرياض
تحديد هوية المتسببين في حريق مركبات التأجير الرياض
Time منذ 10 دقائق Views 1344
وزير الرياضة: نسعى للمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1% (فيديو)
وزير الرياضة: نسعى للمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1% (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1257
رجل يعتنق الإسلام ويطلب تعلُّم القرآن الكريم بعدما طعن إمام مسجد
رجل يعتنق الإسلام ويطلب تعلُّم القرآن الكريم بعدما طعن إمام مسجد
Time منذ 23 دقيقة Views 228
بالفيديو ..توكل كرمان تتطاول على "ابن الباز" ووالدها يصفها"بقليلة الأدب" ويتبرء منها
بالفيديو ..توكل كرمان تتطاول على "ابن الباز" ووالدها يصفها"بقليلة الأدب" ويتبرء منها
Time منذ 24 دقيقة Views 2085
شاهد.. حـادث تصادم مروع بين مركبتين في خميس مشيط
شاهد.. حـادث تصادم مروع بين مركبتين في خميس مشيط
Time منذ 44 دقيقة Views 1843
هولندا: المتهم في هجوم سفارة المملكة أراد قتل حارس الأمن
هولندا: المتهم في هجوم سفارة المملكة أراد قتل حارس الأمن
Time منذ 50 دقيقة Views 1859