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شرطة الرياض: القبض على 5 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1468
شرطة الرياض: القبض على 5 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة

سعيد العجل (صدى):
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لتورطهم في ارتكاب (9) جرائم تمثلت في استدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وجرائم نشل مستخدمين فيها الدراجات النارية، وبلغت قيمة المسروقات (15,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

الماهر
ماجاء ببلاش راح مجاناً
شرحبيل
الحين هذي إذا احتاجت الحمام فين تروح ممكن اكون معاها اساعدها
عنتر فاضي جيبه
الحمدلله الإعداد في تناقص الله يزيل الغنى ويرفع البلاء
حبيب الكل
الله يرفع عنك و يشفيك والله يبعدك عن اضرار الناس ويصلح حالك وحالنا اتمنى الله يسامحك على كل ضرر سويته في حياتك
🚴‍♀️
جميع الاماركه من مسوولين و عقلاء وكتاب ونساخ وقهوجيه اجمعو ان السيد ظرنبيط مجنون... ؟ سوو بحث بقوقل تظهر لكم اقوالهم... اما انا فتحليلي ان يعاني من اظطرابات نفسيه وعقليه كامنه... لو مطعمي ..مطعم ابو سيكل للحسه العدني باقي موجود... كان عزمته على لحسه تلحس الوشرتين الي باقيه براسه..

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