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حالة يجب فيها حذف اسم الموظف من التأمينات

Time منذ 32 دقيقة
Views 1632
حالة يجب فيها حذف اسم الموظف من التأمينات

عادل الحربي (صدى):
تحذف التأمينات الاجتماعية اسم الموظف من سجلاتها في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف والشركة.

وأوضح نظام العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل المماطلة في عدم إخلاء طرف الموظف؛ لأن ذلك قد يفسر بأنه محاولة للاستفادة من اسم الموظف في نسبة السعودة.

وكانت التأمينات أوضحت أن صاحب العمل يتحمل 12% من أجر العامل " الأساسي + بدل السكن " المتفق به.

وأشارت التأمينات إلى أن صاحب العمل يتحمل 9% عن نظام المعاشات و2٪ عن نظام الأخطار المهنية، و1٪ عن نظام التعطل عن العمل أو التوقف أو لأسباب اخرى .

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أحدث التعليقات

الماهر
ماجاء ببلاش راح مجاناً
شرحبيل
الحين هذي إذا احتاجت الحمام فين تروح ممكن اكون معاها اساعدها
عنتر فاضي جيبه
الحمدلله الإعداد في تناقص الله يزيل الغنى ويرفع البلاء
حبيب الكل
الله يرفع عنك و يشفيك والله يبعدك عن اضرار الناس ويصلح حالك وحالنا اتمنى الله يسامحك على كل ضرر سويته في حياتك
🚴‍♀️
جميع الاماركه من مسوولين و عقلاء وكتاب ونساخ وقهوجيه اجمعو ان السيد ظرنبيط مجنون... ؟ سوو بحث بقوقل تظهر لكم اقوالهم... اما انا فتحليلي ان يعاني من اظطرابات نفسيه وعقليه كامنه... لو مطعمي ..مطعم ابو سيكل للحسه العدني باقي موجود... كان عزمته على لحسه تلحس الوشرتين الي باقيه براسه..

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