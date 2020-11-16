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الهلال يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة ضمك

Time منذ ساعتين
Views 1834
الهلال يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
واصل نادي الهلال اليوم الاثنين تدريباته الاعتيادية ، تحت إشراف المساعد الأول الإيطالي كريستيانو باتشي، و ذلك بعد أن أوضحت الفحوصات إصابة المدير الفني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا .

بدأ المران بتدريبات لياقة وتكنيكية، وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب .

شارك سلمان الفرج في الجزء الأول من المران قبل أن يكمل برنامجه اللياقي ، كما تواجد الثنائي ياسر الشهراني وسالم الدوسري في العيادة نظرا لتعرض الأول للإصابة في عضلة الساق، والثاني أصيب بتمزق في عضلة الساق.

وخضع الثنائى عبدالله المعيوف ونواف الغامدي لجلسة عادية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي .

ومن المقرر أن يخوض الفريق لقاء ودي أمام نظيره ضمك غدا في ملعب الرديف

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أحدث التعليقات

الماهر
ماجاء ببلاش راح مجاناً
شرحبيل
الحين هذي إذا احتاجت الحمام فين تروح ممكن اكون معاها اساعدها
عنتر فاضي جيبه
الحمدلله الإعداد في تناقص الله يزيل الغنى ويرفع البلاء
حبيب الكل
الله يرفع عنك و يشفيك والله يبعدك عن اضرار الناس ويصلح حالك وحالنا اتمنى الله يسامحك على كل ضرر سويته في حياتك
🚴‍♀️
جميع الاماركه من مسوولين و عقلاء وكتاب ونساخ وقهوجيه اجمعو ان السيد ظرنبيط مجنون... ؟ سوو بحث بقوقل تظهر لكم اقوالهم... اما انا فتحليلي ان يعاني من اظطرابات نفسيه وعقليه كامنه... لو مطعمي ..مطعم ابو سيكل للحسه العدني باقي موجود... كان عزمته على لحسه تلحس الوشرتين الي باقيه براسه..

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