الهلال يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
واصل نادي الهلال اليوم الاثنين تدريباته الاعتيادية ، تحت إشراف المساعد الأول الإيطالي كريستيانو باتشي، و ذلك بعد أن أوضحت الفحوصات إصابة المدير الفني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا .
بدأ المران بتدريبات لياقة وتكنيكية، وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب .
شارك سلمان الفرج في الجزء الأول من المران قبل أن يكمل برنامجه اللياقي ، كما تواجد الثنائي ياسر الشهراني وسالم الدوسري في العيادة نظرا لتعرض الأول للإصابة في عضلة الساق، والثاني أصيب بتمزق في عضلة الساق.
وخضع الثنائى عبدالله المعيوف ونواف الغامدي لجلسة عادية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي .
ومن المقرر أن يخوض الفريق لقاء ودي أمام نظيره ضمك غدا في ملعب الرديف