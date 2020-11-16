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صورة قديمة لسيارة الأجرة الصفراء تُعيد الذكريات
منذ 17 دقيقة
1381
الرياض (صدى):
أوضحت صورة قديمة، سيارة الأجرة التي كان يتم استخدامها للسفر بين المدن على مدار سنوات طويلة.
وبيّنت الصورة السيارة ذات اللون الأصفر الأقرب إلى البرتقالي، والتي كانت تأخد حوالي 8 إلى 10 أشخاص.
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أحدث التعليقات
الماهر
ماجاء ببلاش راح مجاناً
شرحبيل
الحين هذي إذا احتاجت الحمام فين تروح ممكن اكون معاها اساعدها
عنتر فاضي جيبه
الحمدلله الإعداد في تناقص الله يزيل الغنى ويرفع البلاء
حبيب الكل
الله يرفع عنك و يشفيك والله يبعدك عن اضرار الناس ويصلح حالك وحالنا اتمنى الله يسامحك على كل ضرر سويته في حياتك
🚴♀️
جميع الاماركه من مسوولين و عقلاء وكتاب ونساخ وقهوجيه اجمعو ان السيد ظرنبيط مجنون... ؟ سوو بحث بقوقل تظهر لكم اقوالهم... اما انا فتحليلي ان يعاني من اظطرابات نفسيه وعقليه كامنه... لو مطعمي ..مطعم ابو سيكل للحسه العدني باقي موجود... كان عزمته على لحسه تلحس الوشرتين الي باقيه براسه..
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