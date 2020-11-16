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بالصور.. لاعبو منتخب الغابون ينامون على الأرض في المطار قبل ملاقاة غامبيا

Time منذ ساعة
Views 1337
بالصور.. لاعبو منتخب الغابون ينامون على الأرض في المطار قبل ملاقاة غامبيا

وكالات (صدى):
أظهرت صورة متداولة لاعبو منتخب الغابون ينامون على الأرض بمطار بانغول لساعات قبل مواجهة غامبيا، الأمر  الذي أثار غضب واستياء الجماهير.

وسلط بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي  الضوء على المشكلة بعد وصولهم إلى مطار بانغول  لأداء مباراتهم المقررة في وقت لاحق من اليوم الاثنين ضمن المجموعة الرابعة في عاصمة غامبيا.

وقال إنه بسبب مشكلة إدارية لم يسمح لبعثة الغابون بمغادرة المطار، مما اضطر اللاعبون للنوم على الأرض قبل أن يسمح لهم بمغادرة المطار في الصباح بعد تدخل الحكومة.

ولم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي لعدم السماح للفريق بالخروج من المطار والتوجه إلى الفندق مباشرة بعد الوصول.

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أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر ! ١٩ وفيات في اليوم الواحد كثر جدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلّم أحيائنا من كل وباء وبلاء. آمين يا رب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرزقها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا

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