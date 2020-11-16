بالصور.. لاعبو منتخب الغابون ينامون على الأرض في المطار قبل ملاقاة غامبيا

وكالات (صدى):
أظهرت صورة متداولة لاعبو منتخب الغابون ينامون على الأرض بمطار بانغول لساعات قبل مواجهة غامبيا، الأمر الذي أثار غضب واستياء الجماهير.
وسلط بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي الضوء على المشكلة بعد وصولهم إلى مطار بانغول لأداء مباراتهم المقررة في وقت لاحق من اليوم الاثنين ضمن المجموعة الرابعة في عاصمة غامبيا.
وقال إنه بسبب مشكلة إدارية لم يسمح لبعثة الغابون بمغادرة المطار، مما اضطر اللاعبون للنوم على الأرض قبل أن يسمح لهم بمغادرة المطار في الصباح بعد تدخل الحكومة.
ولم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي لعدم السماح للفريق بالخروج من المطار والتوجه إلى الفندق مباشرة بعد الوصول.