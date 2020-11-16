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الفراج: "ترامب مجنون والدليل أنه لم يدخل في حرب!" 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1509
الفراج: "ترامب مجنون والدليل أنه لم يدخل في حرب!" 

عادل الحربي (صدى):
علق الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج على إعلان الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب عن فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وسخر " الفراج " ممن يصفون ترامب بالمجنون، قائلا:" ترامب مجنون والدليل أنه لم يدخل في حرب، وقتل قاسم سليماني، ووقف بوجه الصين وحلف الناتو، وأوقف تمدد إيران، ولو كان عاقل لكذب وأشعل حرب مثل بوش الإبن الذي احتل العراق ".

وكان ترامب أعلن عن فوزه في الانتخابات الأمريكية، قائلا:" لقد فزت في الانتخابات ".

وأضاف ترامب: " إعادة الفرز الوهمي الجاري في جورجيا لا معنى له؛ لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

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أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر ! ١٩ وفيات في اليوم الواحد كثر جدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلّم أحيائنا من كل وباء وبلاء. آمين يا رب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرزقها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا

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