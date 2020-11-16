فيديو تاريخي يحكي عراقة سوق بغداد قبل قرن من الزمان

بغداد (صدى):
بغداد مدينة عتيقة، بدأ بناؤها في عام 762 من الميلاد على يد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور لتكون عاصمة الإمبراطورية الإسلامية.
وأظهر مقطع فيديو سوق بغداد التاريخي ، الذي كان مقصدا للزوار العرب والسياح والأجانب الذين يأتون إليه لاقتناء المنتجات العراقية التراثية التي تصنع في هذا السوق .
وعكس الفيديو الذي وثق منذ مئة عام تجليات المجتمع، حيث ظهر أشخاص يرتدون شماخ وبشت عربي وعمامة وكوفية عراقية وآخرين يرتدون البدل ، ونساء يرتدون عباءة ونقاب فهذا التنوع يشير إلى تعدد المذاهب والتنوع الثقافي .
وتعد بغداد موطن العلماء الرائدين وعلماء الفلك والشعراء وعلماء الرياضيات والموسيقيين والمؤرخين ورجال القانون والفلاسفة، كما أنها واحدة من أهم مراكز الحرير، وإنتاج الحرير الخام والمخمل. و قد كان حرير بغداد مميزا لكونه مصنوع و مدموج مع خيوط ذهبية.