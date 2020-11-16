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"الضمان الصحي" يكشف عن الجهة المختصة بالنظر في مطالبة التعويض 

Time منذ 42 دقيقة
Views 1409
"الضمان الصحي" يكشف عن الجهة المختصة بالنظر في مطالبة التعويض 

الرياض (صدى):
أجاب مجلس الضمان الصحي، اليوم الإثنين، على الاستفسارات التي تكرر طرحها على مركز الاتصال الموحد.

وبسؤاله بخصوص آلية الحصول على تعويض عن تكاليف العلاج خلال الفترة التي لم يقم صاحب العمل بالتأمين على العامل وأسرته، أوضح المجلس أنه ليس مختصًا بالنظر في مطالبة التعويض، كونه ليس جهة اختصاص قضائي تنظر في قضايا التعويض.

وعن وجوب الإفصاح عن عملية الولادة القيصرية السابقة، أبان المجلس أنه يلزم الإفصاح عن جميع الأمراض والحالات الصحية في نموذج الإفصاح الموحد بالشكل الصحيح لغرض التسعير ولضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب حسب منافع الوثيقة الموحدة.

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أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر ! ١٩ وفيات في اليوم الواحد كثر جدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلّم أحيائنا من كل وباء وبلاء. آمين يا رب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرزقها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا

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