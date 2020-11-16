القوات البحرية تضبط 1579 كجم من الحشيش بقيمة 8 مليون دولار

الرياض (صدى):
نجحت قوة الواجب المختلطة ١٥٠ والتي تتولى قيادتها القوات البحرية الملكية السعودية، في تنفيذ عملية نوعية من خلال الفرقاطة الفرنسية فلوريال.
واعترضت القوة مركب يحمل كمية ١٥٧٩ كجم من الحشيش المخدر، بعد أن قامت بتفتيشه.
وبلغت قيمة الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر، بأكثر من ٨ مليون دولار.
الجدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة ١٥٠ تمكنت من القبض على كمية من الميثافيتامين المعروف بـ (كريستال ميث) قبل عدة اسابيع حيث بلغ وزن الكمية المصادرة اكثر من ٤٥٠ كجم تقدر قيمتها باكثر من ١٠٠ مليون دولار وتعد اكبر كمية تم ضبطها في تاريخ القوة البحرية المختلطة CMF.