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القوات البحرية تضبط 1579 كجم من الحشيش بقيمة 8 مليون دولار

Time منذ 22 دقيقة
Views 1420
القوات البحرية تضبط 1579 كجم من الحشيش بقيمة 8 مليون دولار

الرياض (صدى):
نجحت قوة الواجب المختلطة ١٥٠ والتي تتولى قيادتها القوات البحرية الملكية السعودية، في تنفيذ عملية نوعية من خلال الفرقاطة الفرنسية فلوريال.

واعترضت القوة مركب يحمل كمية ١٥٧٩ كجم من الحشيش المخدر، بعد أن قامت بتفتيشه.

وبلغت قيمة الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر، بأكثر من ٨ مليون دولار.

الجدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة ١٥٠ تمكنت من القبض على كمية من الميثافيتامين المعروف بـ (كريستال ميث) قبل عدة اسابيع حيث بلغ وزن الكمية المصادرة اكثر من ٤٥٠ كجم تقدر قيمتها باكثر من ١٠٠ مليون دولار وتعد اكبر كمية تم ضبطها في تاريخ القوة البحرية المختلطة CMF.

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أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر ! ١٩ وفيات في اليوم الواحد كثر جدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلّم أحيائنا من كل وباء وبلاء. آمين يا رب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرزقها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا

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