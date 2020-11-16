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لقطة قديمة من داخل إحدى البيوت
منذ 45 دقيقة
644
3
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أحدث التعليقات
abdul
يا ساتر ! ١٩ وفيات في اليوم الواحد كثر جدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلّم أحيائنا من كل وباء وبلاء. آمين يا رب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرزقها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
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