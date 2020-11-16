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حقيقة تعرض كوكب الأرض لظلام دامس 

Time منذ ساعة
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حقيقة تعرض كوكب الأرض لظلام دامس 

جدة (صدى):
ترددت شائعات حول تعرض كوكب الأرض لظلام دامس لمدة 3 أيام متتالية، تلك الشائعة التي يتم تداولها سنويا ونشرتها إحدى الصحف القديمة عام 2012.

ومن جانبها، نفت الجمعية الفلكية بجدة، صحة الأنباء المتداولة بشأن تصريح منسوب لوكالة الفضاء الأمريكية " ناسا "بأن كوكب الأرض سيشهد ظلامًا دامسًا لمدة 3 أيام خلال شهر ديسمبر من كل عام.

وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن صورة قصاصة الخبر المتداولة في هذا الصدد والمأخوذة من إحدى الجرائد " القديمة ".

وكانت وكالة ناسا الفضائية، أعلنت عن تعرض كوكب الأرض للظلام الدامس خلال شهر ديسمبر، وبالتحديد يوم 21 و 22 و23، بسبب التعرض لعاصفة شمسية هائلة، وهو ما سيدخل الأرض في حالة من الظلام الدامس.

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أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر ! ١٩ وفيات في اليوم الواحد كثر جدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلّم أحيائنا من كل وباء وبلاء. آمين يا رب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرزقها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا

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