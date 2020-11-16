ترامب: "إعادة الفرز في جورجيا لا معنى له.. لقد فزت"

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب عن فوزه في الانتخابات الأمريكية، قائلا:" لقد فزت في الانتخابات ".
وأضاف ترامب: " إعادة الفرز الوهمي الجاري في جورجيا لا معنى له؛ لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات " لأن الانتخابات مزورة "، مضيفا:" بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة، لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدول من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة ".
يذكر أن الانتخابات الأمريكية، قد شهدت تلاعبًا في الأصوات خاصة الإلكترونية، وهو ما وثّقه مقاطع فيديو وصور.