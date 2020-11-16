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ترامب: "إعادة الفرز في جورجيا لا معنى له.. لقد فزت"

Time منذ 12 دقيقة
Views 1349
ترامب: "إعادة الفرز في جورجيا لا معنى له.. لقد فزت"

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب عن فوزه في الانتخابات الأمريكية، قائلا:" لقد فزت في الانتخابات ".

وأضاف ترامب: " إعادة الفرز الوهمي الجاري في جورجيا لا معنى له؛ لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات " لأن الانتخابات مزورة "، مضيفا:" بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة، لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدول من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة ".

يذكر أن الانتخابات الأمريكية، قد شهدت تلاعبًا في الأصوات خاصة الإلكترونية، وهو ما وثّقه مقاطع فيديو وصور.

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أحدث التعليقات

KSA
حرية شخصية.. وهذي آخرتها يطلع لنا خنيث ينصح!!
صبري فضل عثمان
اتمني من الله القدير ان يشفيك ولاتحتاج توزيع الورث واتمني ان تمارس نشاطك وانت بصحيه وعافيه...واريد منك مساعده لاكمال بباء منزلي...
.M.
كلام صحيح أفضل علاج للبطن
.M.
سبحان الله العظيم إلي اعطاهن هذا الجمال واو كنت احب انسانه وكنت وفيء لها 🥺💔 كم افتقدها h الحياة بدونك صعبه
.M.
لاتتابعها إذا هي تؤلمك أو انت من الناس ذوي القلوب الرهيفه اكييد انت مثلي انا بعض الأحيان م اتابع الأخبار عش حياتك خلك مبسوط 😘❤

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