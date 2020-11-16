النصر يرفع شكواه ضد بيرسبوليس الإيراني لـ "CAS"

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي النصر عن رفع شكواه ضد نادي بيرسبوليس الإيراني لمحكمة كاس للنظر النهائي في القضية.
وقال النصر في توضيح له : "حرصًا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، فقد بدأت إدارة نادي النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" وفق ما تنص عليه الأنظمة".
ويأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الاسيوي لكرة القدم للاستئناف الذي قدمه النادي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق.
وتقدم النصر، بشكوى ضد بيرسبوليس، لإشراكه لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "الفيفا"، بمنع النادي عن التعاقدات، وقد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، فقدم الأخير طعناً أمام لجنة الاستئناف.